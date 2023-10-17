Wolt теперь доставляет еду в окрестностях Таллинна

Компания Wolt вышла на эстонский рынок в 2016 году. По словам Ломсаргиса, за это время компания смогла сформировать и сохранить лояльную клиентскую базу. „За семь лет работы наш сервис был хорошо принят жителями разных регионов Эстонии, и это дает нам уверенность в том, что мы будем расширяться вокруг крупных городов“.

„Мы привлекли к ресторанному питанию розничные магазины и продуктовые магазины“, - добавил Ломсаргис. В регионе Харьюмаа возможность круглосуточного заказа была добавлена в Таллинне в апреле этого года. „Мы давно заметили, что наш бизнес перестал зависеть от времени суток, мы работаем и ночью, на что готовы многие курьеры“, - отметил Ломсаргис.

Что касается Saku и Saue, то пока рано называть всех партнеров, поскольку переговоры еще продолжаются. „Однако мы уже расширяемся таким образом, что доля розничных сетей на платформе превышает долю ресторанов и кафе“, - сказал Ломсаргис, назвав в качестве одного из них магазин на автозаправочной станции Alexela.

С платформой будут работать такие точки питания, как Saku Pizzapoiss и кафе Cravi в Саку. Среди заведений в Сауе можно выделить New York Pizza Saue, кафе Tammevana и Peetri Pizza.

Wolti tulek annab Saku ja Saue inimestele võimaluse kullerina sissetulekut teenida, lisas Lomsargis.

Появление Wolt даст возможность жителям Саку и Сауэ зарабатывать на жизнь, работая курьером, добавил Ломсаргис.

В настоящее время Wolt работает в Таллинне, Тарту, Нарва-Йыэсуу, Пярну, Раквере, Вильянди, Кохтла-Ярве, Йыхви, Саку, Сауэ и Маарду.