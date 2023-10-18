Не пугайтесь! Бомбардировщики B-1 пролетят над Таллинном(7)
Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США совершат облет Таллинна в четверг, 19 октября, примерно в 15:00, чтобы продемонстрировать солидарность с нашими эстонскими союзниками, поддержку целей ВВС США в Европе (USAFE) и Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM). Это будет полет на малой высоте, а запланированная траектория полета пройдет над Площадью Свободы в сторону Певческого поля.
B-1 являются частью 7-ой боевой группы авиабазы Дайс в штате Техасе, в настоящее время дислоцированной на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд, Великобритания, для бомбардировочной оперативной группы 24-1. B-1B Lancer — это бомбардировщик дальнего действия, способный нести самое большое количество управляемого и неуправляемого оружия.
С 2016 года Соединенные Штаты предоставили Эстонии помощь в области безопасности на сумму более 500 миллионов долларов и регулярно проводят в Эстонии двусторонние и союзнические военные учения вместе с американским персоналом. Будучи союзниками по НАТО, обе страны регулярно тренируются вместе для улучшения координации и оперативной совместимости между вооруженными силами обеих стран.