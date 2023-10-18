Не пугайтесь! Бомбардировщики B-1 пролетят над Таллинном

Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США совершат облет Таллинна в четверг, 19 октября, примерно в 15:00, чтобы продемонстрировать солидарность с нашими эстонскими союзниками, поддержку целей ВВС США в Европе (USAFE) и Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM). Это будет полет на малой высоте, а запланированная траектория полета пройдет над Площадью Свободы в сторону Певческого поля.