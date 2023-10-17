ВИДЕО | Вот это бой! Смотрите, как сцепились самцы лося

Видео с лесной камеры сохранила защитница окружающей среды и член руководства MTÜ Eesti Suurkiskjad (эст. НКО Эстонские крупные хищники - прим.ред) Элери Лопп. По ее словам, мы имеем дело с довольно редкой картиной, поскольку видео с борьбой двух самцов лося в Эстонии записать получается редко.

„Осенью у лосей наступает брачный период, и тогда самцы должны выяснить, кто достоин самки. К сожалению, с годами численность лосей сокращается, - добавила Лопп. - Я слышал рассказы о том, как в 1970-х годах в одно утро на болоте Матсалу можно было увидеть более 70 лосей. Теперь от фотографов-природоведов, посещающих Матсалу, я слышу, мол хорошо, если одного заметишь“.