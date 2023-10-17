Обвинение судьи Эвели Вавренюк в коррупции рассыпалось как замок из песка

В ВОЗДУХЕ ПАХЛО ГРОЗОЙ: Адвокаты Оливер Няэс, Элизе Алтрофф, Андрес Симсон, Яанус Техвер, Мадис Махлапуу и обвиняемый Олев Куклазе в Харьюском уездном суде в ожидании судебного решения.

ФОТО: Vallo Kruuser | Eesti Ekspress