Новости Эстонии
17.10.2023, 18:08

Обвинение судьи Эвели Вавренюк в коррупции рассыпалось как замок из песка

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В ВОЗДУХЕ ПАХЛО ГРОЗОЙ: Адвокаты Оливер Няэс, Элизе Алтрофф, Андрес Симсон, Яанус Техвер, Мадис Махлапуу и обвиняемый Олев Куклазе в Харьюском уездном суде в ожидании судебного решения.
В ВОЗДУХЕ ПАХЛО ГРОЗОЙ: Адвокаты Оливер Няэс, Элизе Алтрофф, Андрес Симсон, Яанус Техвер, Мадис Махлапуу и обвиняемый Олев Куклазе в Харьюском уездном суде в ожидании судебного решения.
ФОТО: Vallo Kruuser | Eesti Ekspress

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