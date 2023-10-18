В Таллинской конторе Hüpoteeklaen важен вклад каждого работника

Наши услуги профессиональны, мы являемся специалистами с долгосрочным опытом и готовы предлагать быстрые решения. Если от некоторых кредиторов решение по кредиту нужно ждать недели или даже месяцы, то от нас кредитное предложение можно получить уже в течение 1 рабочего дня. На сегодняшний день почти 100 % заявок предоставляется дигитально через нашу домашнюю страницу, но при желании можно также прийти на консультацию в контору. В сотрудничестве с клиентом мы можем предложить гибкое и персонализированное решение.

Hüpoteeklaen является лидером рынка среди не относящихся к банковскому сектору кредиторов уже более 10 лет, так как мы не предлагаем подходящую абсолютно всем универсальную пакетную услугу, а ищем для каждого клиента персональное кредитное решение для реализации его идей и проектов.

Каждое утро у нас начинается с хорошим настроением, за кофе мы просматриваем все обращения предыдущего дня. Целью является ответить каждому клиенту максимально быстро, так как желающие получить кредит находятся в волнительном ожидании. Также мы продолжаем заниматься уже начатыми проектами, чтобы предложить подходящее решение для каждой хорошей идеи.

В нашей современной конторе работает 28 человек, в дополнение к отделу продаж здесь располагается финансовый, маркетинговый и другие отделы Hüpoteeklaen. В Таллинском отделе продаж, который я возглавляю, свои обязанности выполняют уже шесть профессиональных консультантов по кредитованию и три замечательных ассистента, они помогают делать анализы и подготавливать клиентские файлы. Из кредитных консультантов двое занимаются бизнес-проектами и четверо ходатайствами и кредитными договорами частных лиц. Кроме столицы мы занимаемся и обращениями клиентов по всему Харьюмаа.

Таллинская контора Hüpoteeklaen находится в центре города, на бульваре Рявала. Расположение является очень удобным для клиентов и хорошо доступным. В том же здании находятся нотариусы, у которых оформляются сделки.

Кем в основном являются клиенты конторы в Таллинне?

Если рассматривать всю Эстонию, заемщиков в Таллинне и Харьюмаа больше всего. Мы обслуживаем здесь практически половину от всего клиентского кредитного портфеля.

Из новых заявок примерно 70 % — это ходатайства от клиентов, говорящих по-эстонски, и 30 % от русскоговорящих клиентов. По клиентскому профилю 75 % являются частными клиентами и 25 % бизнес-клиентами. Говоря о предпринимателях, большая часть в Эстонии и также наших клиентов являются микро- и малыми предприятиями. Также к нам в большом количестве обращаются застройщики недвижимости и строительные фирмы. Бизнес-кредиты мы выдаем и другим фирмам с очень различными сферами деятельности.

Есть ли у Hüpoteeklaen постоянные клиенты, которые обращаются за кредитом повторно?

Да, за годы деятельности у нас появилось много постоянных клиентов, особенно среди предпринимателей. Заново обращаются за кредитом те, кто в процессе финансирования предыдущего проекта почувствовал, что совместная работа с нашим кредитным консультантом проходит хорошо и надёжно. В Hüpoteeklaen мы не общаемся с клиентами обезличено. С каждым клиентом общается персональный консультант, который в курсе его бизнес-деятельности, возможностей и потребностей и всегда доступен. Также к своему консультанту можно обратиться с очередной идеей, которую клиент собирается воплотить в жизнь.

Для каких целей люди запрашивают кредит?

Сейчас есть много клиентов, которые хотят объединить полученные ранее кредиты в один, то есть осуществить рефинансирование. Также есть частные клиенты, доход которых поступает из заграницы, из-за чего банки с ними разговаривать не станут. Таким образом, если у клиента есть желание купить или отремонтировать свое жилье, то наши услуги могут отвечать его потребностям.

Часто у нас просят кредит на связанные с жильем нужды – на большой ремонт, реновацию крыши, установку утепления, обновление систем отопления и другие связанные с домом или дачей расходы.