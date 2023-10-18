В Таллинской конторе Hüpoteeklaen важен вклад каждого работника
Hüpoteeklaen предлагает кредиты под залог недвижимости по всей Эстонии, головной офис компании находится в Таллинне, региональные конторы расположены в Тарту, Пярну и Нарве. Руководитель отдела продаж Таллинского представительства Леа Мааранд рассказывает о работе в Таллинне, о том, кем являются здешние клиенты и что они больше всего ценят в Hüpoteeklaen.
Расскажите немного о Таллинской конторе Hüpoteeklaen.
Таллинская контора Hüpoteeklaen находится в центре города, на бульваре Рявала. Расположение является очень удобным для клиентов и хорошо доступным. В том же здании находятся нотариусы, у которых оформляются сделки.
В нашей современной конторе работает 28 человек, в дополнение к отделу продаж здесь располагается финансовый, маркетинговый и другие отделы Hüpoteeklaen. В Таллинском отделе продаж, который я возглавляю, свои обязанности выполняют уже шесть профессиональных консультантов по кредитованию и три замечательных ассистента, они помогают делать анализы и подготавливать клиентские файлы. Из кредитных консультантов двое занимаются бизнес-проектами и четверо ходатайствами и кредитными договорами частных лиц. Кроме столицы мы занимаемся и обращениями клиентов по всему Харьюмаа.
Каждое утро у нас начинается с хорошим настроением, за кофе мы просматриваем все обращения предыдущего дня. Целью является ответить каждому клиенту максимально быстро, так как желающие получить кредит находятся в волнительном ожидании. Также мы продолжаем заниматься уже начатыми проектами, чтобы предложить подходящее решение для каждой хорошей идеи.
Каким преимуществом обладает Hüpoteeklaen по сравнению с конкурентами?
Hüpoteeklaen является лидером рынка среди не относящихся к банковскому сектору кредиторов уже более 10 лет, так как мы не предлагаем подходящую абсолютно всем универсальную пакетную услугу, а ищем для каждого клиента персональное кредитное решение для реализации его идей и проектов.
Наши услуги профессиональны, мы являемся специалистами с долгосрочным опытом и готовы предлагать быстрые решения. Если от некоторых кредиторов решение по кредиту нужно ждать недели или даже месяцы, то от нас кредитное предложение можно получить уже в течение 1 рабочего дня. На сегодняшний день почти 100 % заявок предоставляется дигитально через нашу домашнюю страницу, но при желании можно также прийти на консультацию в контору. В сотрудничестве с клиентом мы можем предложить гибкое и персонализированное решение.
Кем в основном являются клиенты конторы в Таллинне?
Если рассматривать всю Эстонию, заемщиков в Таллинне и Харьюмаа больше всего. Мы обслуживаем здесь практически половину от всего клиентского кредитного портфеля.
Из новых заявок примерно 70 % — это ходатайства от клиентов, говорящих по-эстонски, и 30 % от русскоговорящих клиентов. По клиентскому профилю 75 % являются частными клиентами и 25 % бизнес-клиентами. Говоря о предпринимателях, большая часть в Эстонии и также наших клиентов являются микро- и малыми предприятиями. Также к нам в большом количестве обращаются застройщики недвижимости и строительные фирмы. Бизнес-кредиты мы выдаем и другим фирмам с очень различными сферами деятельности.
Есть ли у Hüpoteeklaen постоянные клиенты, которые обращаются за кредитом повторно?
Да, за годы деятельности у нас появилось много постоянных клиентов, особенно среди предпринимателей. Заново обращаются за кредитом те, кто в процессе финансирования предыдущего проекта почувствовал, что совместная работа с нашим кредитным консультантом проходит хорошо и надёжно. В Hüpoteeklaen мы не общаемся с клиентами обезличено. С каждым клиентом общается персональный консультант, который в курсе его бизнес-деятельности, возможностей и потребностей и всегда доступен. Также к своему консультанту можно обратиться с очередной идеей, которую клиент собирается воплотить в жизнь.
Для каких целей люди запрашивают кредит?
Сейчас есть много клиентов, которые хотят объединить полученные ранее кредиты в один, то есть осуществить рефинансирование. Также есть частные клиенты, доход которых поступает из заграницы, из-за чего банки с ними разговаривать не станут. Таким образом, если у клиента есть желание купить или отремонтировать свое жилье, то наши услуги могут отвечать его потребностям.
Часто у нас просят кредит на связанные с жильем нужды – на большой ремонт, реновацию крыши, установку утепления, обновление систем отопления и другие связанные с домом или дачей расходы.
Предприятия чаще всего ходатайствуют о получении кредита на привлечение оборотного капитала и развитие недвижимости. Среди микро- и малых предприятий популярен кредит роста с более выгодными условиями, который используется для инвестиций в различные сферы деятельности, для увеличения оборотного капитала и расширения бизнеса.
Какой по величине является средняя кредитная сумма?
Средняя сумма бизнес-кредита составляет примерно 70 000 евро, суммы кредита на развитие недвижимости начинаются от 300 000 евро и доходят до 2 миллионов. Кредит частного лица в среднем составляет 34 000 евро.
На какой срок берутся кредиты?
Бизнес-клиенты предпочитают краткосрочные кредиты со сроком до 2 лет. Особенностью краткосрочного кредитования является то, что в течение срока кредита нужно платить только интрессы, а основную часть кредита можно вернуть в конце периода. Этот вид графика используется при застройке недвижимости и при финансировании других проектов по развитию.
Частные клиенты выбирают в основном долгосрочный аннуитетный график, срок которого может быть до 20 лет. При таком графике ежемесячные кредитные платежи являются наиболее маленькими.
При покупке нового жилья популярным является кредит по смене жилья, срок которого может быть до 1 года. Данный кредит позволяет принять и осуществить меняющие жизнь решения. Так покупатель жилья может приобрести новый дом и в течение года заниматься продажей старого жилья. Вернуть кредит по смене жилья можно от продажи залога или при большом размере кредита переоформить остаток после продажи на долгосрочный график.
Чем выделяются районы Таллинна и Харьюмаа?
Безусловно интерес к Hüpoteeklaen больше в тех регионах, где по статистике находится больше предприятий и людей. Объем работы здесь, конечно же, больше, чем в других регионах, и поэтому у нас работает больше консультантов, у нас в разработке находится больше необычных проектов, которые требуют нестандартных решений. Кредитные ходатайства поступают нам каждый день, независимо от сезона. Можно подумать, что лето у нас немного спокойнее, но на самом деле это не так. В некоторые годы количество желающих получить кредит в летние месяцы было рекордным.
Почему подать ходатайство следует в Hüpoteeklaen?
Три причины, по которым клиенты обращаются именно к нам – это скорость, персональный подход и гибкость. Без разницы, нужен ли бизнес-кредит, жилищный кредит, ремонтный кредит или есть желание сменить жилье, стоит обратиться к нам, и мы найдем подходящее решение.
После получения ходатайства мы всегда звоним всем ходатайствующим, при необходимости уточняем назначение кредита и другие данные, отвечаем на все возникшие вопросы и договариваемся о последующих действиях. Наши кредитные консультанты говорят как на эстонском, так и на русском языке. Таким образом, все вопросы с клиентом можно решить на подходящем именно ему языке.
Как получить кредит от Hüpoteeklaen?
Кредит в Hüpoteeklaen можно получить под залог недвижимости. В качестве залога подходит квартира, дом, а также, например, земельный участок, грунт и участок с лесом.
Также важным является доход заемщика. Все кредиты нужно оплачивать своевременно, и мы должны убедиться, что ежемесячный доход заемщика покрывает все его обязательства, и оплата кредита не поставит его финансовое положение под угрозу. При выдаче кредитов мы придерживаемся принципов ответственного кредитования, то есть оцениваем финансовое положение каждого заемщика, имеющиеся у него обязательства и возможности по возврату кредита.
Также мы оцениваем и финансовые возможности предприятий. Например, мы не выдаем кредит предприятию, у которого не в порядке собственный капитал или годовой отчет о деятельности остался не предоставлен. В то же время подать ходатайство на получение у нас кредита могут и только что начавшие деятельность предприятия.
Что о Таллиннской конторе Hüpoteeklaen говорят клиенты?
Чтобы получить отзыв о Таллинской конторе Hüpoteeklaen мы обратились к строительной и развивающей недвижимость компании Hansaviimistluse OÜ и узнали, насколько она довольна нашими услугами.
Hüpoteeklaen действует на рынке Эстонии уже 14 лет
Hüpoteeklaen является предприятием, предлагающим кредиты под залог недвижимости, и работает на рынке Эстонии уже 14 лет. Мы поможем воплотить в жизнь ваши большие мечты и идеи. Мы помогаем как частным лицам, там и предпринимателям.
Как кредитор, мы предложим вам персональный подход, по возможности быстрое кредитное решение и сделаем предложение по разумной цене. Благодаря выдаваемым под залог недвижимости кредитам мы можем предложить больше гибкости при оплате кредита, длительные сроки возврата и низкие процентные ставки.
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Контакты Hüpoteeklaen найдете здесь, всегда можно позвонить на наш бесплатный короткий номер 1203.
Внимание, это финансовая услуга. Внимание, это финансовая услуга! Перед заключением договора ознакомьтесь с условиями и проконсультируйтесь со специалистами на www.hypoteeklaen.ee или по бесплатному короткому номеру 1203.