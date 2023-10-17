Полицейские остановили автомобиль из-за самодельного номера. И вот что они в нем нашли

6 октября в волости Кохила уезда Рапламаа патруль остановил автомобиль Chrysler, у которого отсутствовал соответствующий требованиям регистрационный номерной знак. Полиция обнаружила в автомобиле 48-летнего мужчины амфетамин.

„Патруль заметил, что у автомобиля самодельный номерной знак, и дал водителю автомобиля сигнал остановиться. У водителя имелись признаки наркотического опьянения, и его отстранили от управления. При проверке автомобиля полицейские обнаружили несколько пластиковых упаковок с неизвестным порошком, в общей сложности 150 граммов. Проведенный экспресс-тест показал, что данное вещество является амфетамином, но более точный ответ даст экспертиза“, – рассказал следователь отделения полиции Центральной Эстонии Танель Аласмаа.

Полиция задержала мужчину, и ему было предъявлено подозрение во владении наркотическим веществом в крупном размере. „Занимался ли он также продажей наркотиков, мы выясним в ходе начатого уголовного производства“, – пояснил Аласмаа.

По словам Аласмаа, остановивший автомобиль патруль установил, что у мужчины отсутствует право на управление автомобилем и он уже попадался при вождении без прав. По поводу повторного управления автомобилем без права на управление полиция также возбудила в отношении мужчины уголовное дело.