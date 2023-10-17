Полицейские остановили автомобиль из-за самодельного номера. И вот что они в нем нашли(1)
Полиция задержала в качестве подозреваемого в преступлении 48-летнего мужчину, в машине которого обнаружили 150 граммов амфетамина.
6 октября в волости Кохила уезда Рапламаа патруль остановил автомобиль Chrysler, у которого отсутствовал соответствующий требованиям регистрационный номерной знак. Полиция обнаружила в автомобиле 48-летнего мужчины амфетамин.
„Патруль заметил, что у автомобиля самодельный номерной знак, и дал водителю автомобиля сигнал остановиться. У водителя имелись признаки наркотического опьянения, и его отстранили от управления. При проверке автомобиля полицейские обнаружили несколько пластиковых упаковок с неизвестным порошком, в общей сложности 150 граммов. Проведенный экспресс-тест показал, что данное вещество является амфетамином, но более точный ответ даст экспертиза“, – рассказал следователь отделения полиции Центральной Эстонии Танель Аласмаа.
Полиция задержала мужчину, и ему было предъявлено подозрение во владении наркотическим веществом в крупном размере. „Занимался ли он также продажей наркотиков, мы выясним в ходе начатого уголовного производства“, – пояснил Аласмаа.
По словам Аласмаа, остановивший автомобиль патруль установил, что у мужчины отсутствует право на управление автомобилем и он уже попадался при вождении без прав. По поводу повторного управления автомобилем без права на управление полиция также возбудила в отношении мужчины уголовное дело.
На следующий день после задержания, 7 октября, прокуратура ходатайствовала у суда о взятии мужчины под стражу. Пярнуский уездный суд согласился с мнением прокуратуры, и мужчину взяли под стражу на два месяца. „Поскольку 48-летний мужчина неоднократно привлекался за похожие нарушения к ответственности как в уголовном, так и административном порядке, а также является подозреваемым в другом уголовном производстве, то прокуратура посчитала, что в его случае существует риск, что он может продолжить совершать преступления. Пярнуский уездный суд согласился с мнением прокуратуры и нашел, что, учитывая обстоятельства преступления и прежнее поведение подозреваемого, заключение под стражу является всячески обоснованным“, – заявил окружной прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Аарне Пруус.
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