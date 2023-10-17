В Европе свирепствуют клопы: появятся ли они в Таллинне? И как обезопасить себя?(4)
В последние недели СМИ активно пишут о том, что в Европе возникла огромная проблема с клопами - особенно во Франции и Великобритании. Недавно паразиты объявились и в Испании. Доберутся ли они до Таллинна и какие меры стоит принять уже сейчас, чтобы обезопасить себя и свое жилище? На эту тему RusDelfi пообщался с зоологом Алексеем Туровским.
Как клопы “атакуют“?
Находит клоп человека по запаху. Клоп также прекрасно ориентируется по тепловому излучению. Так, клопу доступен следующий “прием“ нападения на человека: когда мы спим, клоп влезает по стене на потолок и перемещается, пока не окажется прямо над человеком. После этого он поджимает ножки и падает вам на нос - или что там у вас торчит из-под одеяла и служит для насекомого тепловым сигналом.
Когда клоп вас кусает, вы этого не чувствуете - у него, как и у клещей, есть анестетики в слюне, которые исключают болевые ощущения. Но потом место укуса страшно чешется.