В Европе свирепствуют клопы: появятся ли они в Таллинне? И как обезопасить себя?

Как клопы “атакуют“?

Находит клоп человека по запаху. Клоп также прекрасно ориентируется по тепловому излучению. Так, клопу доступен следующий “прием“ нападения на человека: когда мы спим, клоп влезает по стене на потолок и перемещается, пока не окажется прямо над человеком. После этого он поджимает ножки и падает вам на нос - или что там у вас торчит из-под одеяла и служит для насекомого тепловым сигналом.