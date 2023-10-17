Новости Эстонии
17.10.2023, 14:50

ФОТО | Полицейские обнаружили на дороге длиннохвостую неясыть, которая нуждалась в помощи

 (2)
ФОТО: Eesti Metsloomaühing

Руководитель Эстонского союза диких животных Вирге Высуялг сегодня утром сильно перепугалась, когда в ее дверь позвонили полицейские и попросили спуститься.

„В голове пронеслось несколько сотен мыслей: с кем-то что-то случилось, что я сделала, все ли в порядке?“ - написала женщина в социальных сетях. Она спустилась с лестницы и увидела, что полицейский держит в руках длиннохвостую неясыть. Выяснилось, что птицу нашли у дороги на 84 км шоссе Пярну-Раквере-Сымеру.

К сожалению, птица была травмирована и нуждалась в специально помощи, поэтому ее отправили в Клинику Университета естественных наук.

„Будем надеется на лучшее“, - написано на странице союза в социальных сетях.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram, Instagram и даже вTikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии