17.10.2023, 14:50
ФОТО | Полицейские обнаружили на дороге длиннохвостую неясыть, которая нуждалась в помощи(2)
„В голове пронеслось несколько сотен мыслей: с кем-то что-то случилось, что я сделала, все ли в порядке?“ - написала женщина в социальных сетях. Она спустилась с лестницы и увидела, что полицейский держит в руках длиннохвостую неясыть. Выяснилось, что птицу нашли у дороги на 84 км шоссе Пярну-Раквере-Сымеру.
К сожалению, птица была травмирована и нуждалась в специально помощи, поэтому ее отправили в Клинику Университета естественных наук.
„Будем надеется на лучшее“, - написано на странице союза в социальных сетях.
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