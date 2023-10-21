ОБЪЯСНЯЕМ | Как и когда нужно будет платить автомобильный налог?

Налог на автомобили, который, вероятно, вступит в силу с 2025 года, благоприятствует владельцам электромобилей. Если, согласно летним планам, с помощью налога на автомобили предполагалось собрать с народа 120 млн евро, то с новыми изменениями эта сумма вырастет до 230 млн евро. Поскольку речь пока идет всего лишь о проекте, нельзя с уверенностью сказать, что закон вступит в силу именно в таком виде.