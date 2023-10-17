Через год после взрывов на „Северных потоках“ из строя вышел газопровод между Эстонией и Финляндией. Подозревают ли в диверсии Россию?

Balticconnector, скорее всего, поврежден механической силой, а не взрыв ом, говорил следователь финского Национального бюро расследований Ристо Лохи. Труба выглядит так, „как будто ее часть была оторвана с одной стороны“, объяснял , в свою очередь, командующий Военно-морских сил Эстонии Юри Саска.

Поток газа шел как раз в эстонском направлении, когда ночью 8 октября давление в Balticconnector резко упало. Норвежский институт сейсмических наблюдений NORSAR зафиксировал толчок магнитудой 1,0 по шкале Рихтера примерно в 01:20 по местному времени. Поскольку все указывало на утечку, газопровод был остановлен в тот же день. Место аварии удалось найти через двое суток — в финской экономической зоне Балтийского моря на глубине около 60 метров. Тогда же президент Финляндии Саули Ниинистё заявил , что повреждение газопровода, вероятно, вызвано „внешним воздействием“.

Balticconnector работал в двух направлениях — как из Эстонии в Финляндию, так и обратно. Например, после того как в мае 2022 года Россия отказалась поставлять газ в Финляндию, страна получала все необходимое топливо из Эстонии. А с запуском собственного СПГ-терминала в Инкоо в феврале 2023 года и сокращением внутреннего спроса летом Финляндия, наоборот, поставляла газ в Эстонию.

До запуска трубы в 2020 году Финляндия была изолирована от европейского газового рынка, а единственно возможным поставщиком газа для нее была Россия . Balticconnector с пропускной способностью в 7,2 миллиона кубометров в сутки позволил стране получать газ из СПГ-терминала в литовской Клайпеде или единственного в Балтийском регионе подземного хранилища газа в латвийском Инчукалнсе.

Balticconnector проходит через Балтийское море , соединяя энергосистемы Эстонии и Финляндии. Газопроводом владеют и управляют две государственные энергетические компании — эстонская Elering и финская Gasgrid. У каждой — по 50% в совместном предприятии. Строительство газопровода финансировалось на 75% Еврокомиссией, еще 15% выделили Финляндия и Elering. Общая стоимость проекта составила порядка 250 миллионов евро.

Что такое Balticconnector? И что точно известно о его повреждении?

Упомянутая Путиным версия о том, что трубопровод „могли задеть крюком или якорем“, действительно изучается специалистами. Например, глава Европейского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает , что повреждения газопроводу могло нанести крупное судно, которое протащило якорь через участок газопровода. Это могло быть сделано как намеренно, так и случайно — например, в случае шторма.

Президент [Финляндии Саули] Ниинистё — грамотный, умный человек. Он не может не понимать, что такие заявления [о причастности к диверсии властей России] направлены только на одно: прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении „Северных потоков“, отвлечь внимание на это — вот и все“.

Поэтому там могло что угодно [произойти]. <…> могла технологическая [ситуация] быть, могли задеть крюком или якорем, могло быть землетрясение. Я не знаю, пускай расследуют, нас же никуда не подпускают, ни к каким расследованиям.

„Я даже не знал, что он существует, этот трубопровод. Насколько мне в „Газпроме“ сказали, он не так защищен, как наши „[Северные] потоки“.

Владимир Путин 13 октября назвал предположения о возможной причастности России к аварии на Balticconnector „чушью собачьей“, призванной отвлечь внимание от подрывов „Северных потоков“ осенью 2022 года.

Недалеко от зоны повреждения газопровода в момент аварии находились пять судов: четыре нефтяных танкера, в том числе один российский, и грузовой корабль под Панамским флагом, сообщали финские СМИ на прошлой неделе.

Характер повреждений Balticconnector говорит о том, что они, вероятно, были сделаны намеренно — причинение такого ущерба требует „специальных знаний“, считают в финском бюро расследований. Нельзя исключить и участие государства в этой диверсии, говорил начальник финской Службы безопасности и разведки Антти Пелттари, не уточняя, подозревает ли он конкретную страну.

И какие есть версии „внешнего воздействия“? Это случайно не месть Кремля за диверсию на „Северных потоках“?

Кроме газопровода, 8 октября был перерезан телекоммуникационный кабель, соединяющий Эстонию и Финляндию. Место его повреждения находится на значительном удалении от зоны утечки газа — в эстонской экономической зоне Балтийского моря.

В итоге Balticconnector оказался выведен из строя как минимум на пять месяцев и может быть перезапущен не ранее апреля 2024 года.

Сейчас официальным расследованием инцидента занимается совместная группа финских и эстонских органов власти при содействии НАТО, и пока им лишь удалось добиться прогресса в „идентификации судов, работавших в этом районе“.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о расследовании, констатировал, что подводная инфраструктура „очень уязвима“. Он заверил, что преднамеренная атака на газопровод встретит „решительный ответ“ со стороны Североатлантического альянса, но признал, что у организации нет возможности обеспечить постоянное военное присутствие на всех подобных инфраструктурных маршрутах.

Кто и как сильно пострадал от остановки газопровода? А Финляндия и страны Балтии справятся зимой без поставок из Balticconnector?

Газопровод связывал финскую газовую систему с другими странами Балтии, поэтому теоретически его остановка может повлиять на баланс газа как в Финляндии, так и в Эстонии, Латвии и Литве.

На практике газа этой зимой, даже если она будет холодной, всем хватит и без работающего Balticconnector. Потребности Финляндии в зимнем сезоне, по расчетам „Медузы“, не будут превышать 9 миллионов кубометров в сутки, и этот спрос покроет сжиженный природный газ, который поступает в страну с двух СПГ-терминалов в финских Инкоо и Хамине. Финляндии фактически нужно будет закупить всего около семи партий СПГ за сезон.

Гораздо важнее, что у Финляндии не осталось альтернативных источников поставок — доступа ни к СПГ из литовской Клайпеды, ни к хранилищу Инчукалнс в Латвии больше нет. Это означает, что в случае выхода из строя, например, терминала в Инкоо или ухудшения ледовой обстановки, которая может задержать поставки СПГ, ситуация с обеспечением газом в стране может резко ухудшиться.