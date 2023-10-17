Из-за перехода на эстоноязычное обучение некоторые эстонские дети могут попасть в русскую школу(1)
В Таллинне при назначении школы помимо пожеланий родителей учитывается также близость учебного заведения к дому - со следующего года все первые классы будут обучаться на эстонском языке, и это значит, что некоторым эстонским детям может быть назначена русская школа, передает RusERR.
План перехода на эстоноязычное обучение означает, что со следующего года все первые и четвертые классы будут учиться на эстонском языке, и в связи с этим Таллинн меняет систему назначения мест в школах, сообщила „Актуальная камера“.
„Действительно, если родители не подадут ходатайство, то может возникнуть ситуация, когда ребенок с родным эстонским языком окажется в школе, которая переходит на эстоноязычное обучение. Это не исключено“, – сказал вице-мэр Таллинна Андрей Канте.
Ежегодно столица назначает места в школе нескольким сотням детей, родители которых не указали, в какую школу они хотели бы отдать своего ребенка, и хотя пока речь идет о поддержке русских учителей и их обучении в процессе перехода на эстонский язык обучения, в сложной ситуации, вероятно, окажутся многие учителя эстонских школ, поскольку русскоязычные семьи начнут активнее отдавать своих детей именно в эстонские школы.
„Любой учитель, преподающий в многоязычной среде, должен владеть интегрированными методиками преподавания предметов и языка. И, безусловно, в этих школах есть необходимость в ассистентах или помощниках учителей“, – пояснил Канте.
Город обещает доплачивать школам за помощников учителей, и каждая школа сама решает, в каких классах они нужны.
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