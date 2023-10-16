Полиция задержала в центре города мужчину, уклонявшегося от исполнения судебного решения

Как сообщил старший по Тартускому отделению полиции Сийм Линнард, подходящего под описание мужчину заметили на улице Юликооли патрулировавшие город полицейские отдела быстрого реагирования. Они же его и задержали.

„Мужчину проверили и нашли при нем нож, запрещенный к гражданскому обороту. Оружие было взято на хранение, а мужчина доставлен в Тартускую тюрьму“, - рассказал страж порядка.

Мужчина, уклонявшийся от исполнения судебного решения, вчера вечером нарушил ПДД во время езды на самокате. Транспортное средство отдали другу мужчины.

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