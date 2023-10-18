Годами пустовавший замок-призрак превратится в арендный дом с помощью пособия в миллион евро

Расположенное на улице Садама в поселке Кыргессааре старое здание лаборатории будет перестроено в арендный дом. Таким образом, в поселке появится как минимум 12 новых квартир. В общей сложности арендный дом обойдется в более чем два миллиона евро.

Волостное собрание искало для OÜ Sadama Üürimaja партнера из частного сектора. Лучшее предложение поступило от OÜ Hiiu Invest. Одним из владельцев и членом правления компании является эксперт в области финансов Яак Роосааре.

Для организации жилищного строительства была основана OÜ Sadama Üürimaja, принадлежащая волости Хийумаа. Фирма занимается развитием жилищного фонда и управлением им, а также предоставляет сопутствующие услуги в поселке Кыргессааре по адресу Садама теэ, 6. На участке запланирована и пристройка.

Фото старого и полуразрушенного здания можно увидеть в Hiiu leht.