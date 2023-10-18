Какие сегодня существуют тренды в сфере развития недвижимости и как финансируются проекты?

Hüpoteeklaen является партнером многих застройщиков недвижимости по всей Эстонии. „Проекты по постройке новых частных и квартирных домов составляют значительную часть нашего бизнес-портфеля“, - говорит руководитель отдела продаж Hüpoteeklaen Леа Мааранд.

„Хотя цены строительства и Euribor на сегодня выросли, застройщики не отказались от строительства новых объектов. Но мы видим изменения в количестве находящихся в работе объектов и в местоположении новых строящихся домов“, - добавляет Мааранд.

Строители домов ищут надежности

Леа Мааранд приводит пример, что если ранее в большом количестве покупали участки земли, чтобы быстро построить на них новые дома, то сейчас застройщики относятся к делу более осмотрительно, строя дома по одному.

„Мы видим тренд, что дома частенько начинают строить только тогда, когда с будущим покупателем заключается предварительный договор о продаже, а в квартирном доме 50 % квартир уже продано. Новых домов сегодня строится меньше. В настоящее время больше всего отдается предпочтение частным домам, парным домам или рядным боксам“, - говорит Мааранд.

Строительство новых объектов перемещается за черту города

Другим трендом можно назвать то, что застройщики начинают отдавать предпочтение местам, которые находятся вне центров притяжения. „Например, сейчас активно идет строительство частных, парных и рядных домов в Кейла, Саку, Лаагри, Сауэ, Виимси, Козе“, - перечисляет Леа Мааранд.

Самыми популярными районами являются пригороды Таллинна и Тарту, где заселенность является самой плотной. Здесь свою роль, конечно же, играет и то, что внутри городского периметра почти все свободные участки уже застроены. В то же время в прилегающих к Таллинну поселениях участки земли можно купить по более низкой цене. „Учитывая общее удорожание строительства, более дешевый грунт помогает покупателю жилья снизить затраты на приобретение дома“, - добавляет Мааранд.

Более осмотрительными стали и покупатели жилья