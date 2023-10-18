Какие сегодня существуют тренды в сфере развития недвижимости и как финансируются проекты?
При постройке домов на сегодняшний день доминируют частные или парные дома, места постройки нового жилья переместились за границу города. Читайте, какие сейчас существуют тренды, и что об этом думают застройщики и покупатели недвижимости.
Hüpoteeklaen является партнером многих застройщиков недвижимости по всей Эстонии. „Проекты по постройке новых частных и квартирных домов составляют значительную часть нашего бизнес-портфеля“, - говорит руководитель отдела продаж Hüpoteeklaen Леа Мааранд.
„Хотя цены строительства и Euribor на сегодня выросли, застройщики не отказались от строительства новых объектов. Но мы видим изменения в количестве находящихся в работе объектов и в местоположении новых строящихся домов“, - добавляет Мааранд.
Строители домов ищут надежности
Леа Мааранд приводит пример, что если ранее в большом количестве покупали участки земли, чтобы быстро построить на них новые дома, то сейчас застройщики относятся к делу более осмотрительно, строя дома по одному.
„Мы видим тренд, что дома частенько начинают строить только тогда, когда с будущим покупателем заключается предварительный договор о продаже, а в квартирном доме 50 % квартир уже продано. Новых домов сегодня строится меньше. В настоящее время больше всего отдается предпочтение частным домам, парным домам или рядным боксам“, - говорит Мааранд.
Строительство новых объектов перемещается за черту города
Другим трендом можно назвать то, что застройщики начинают отдавать предпочтение местам, которые находятся вне центров притяжения. „Например, сейчас активно идет строительство частных, парных и рядных домов в Кейла, Саку, Лаагри, Сауэ, Виимси, Козе“, - перечисляет Леа Мааранд.
Самыми популярными районами являются пригороды Таллинна и Тарту, где заселенность является самой плотной. Здесь свою роль, конечно же, играет и то, что внутри городского периметра почти все свободные участки уже застроены. В то же время в прилегающих к Таллинну поселениях участки земли можно купить по более низкой цене. „Учитывая общее удорожание строительства, более дешевый грунт помогает покупателю жилья снизить затраты на приобретение дома“, - добавляет Мааранд.
Более осмотрительными стали и покупатели жилья
На основании своего опыта Hüpoteeklaen видит, что осмотрительнее стали и покупатели жилья. „Этой весной и летом мы столкнулись с ситуацией, при которой готовые объекты не продавались и застройщики не могли реализовать свое имущество. Сейчас же есть чувство, что рынок оживает, так как покупателей жилья стало больше“, - описывает Мааранд состояние рынка недвижимости.
При финансировании проектов по развитию недвижимости поможет кредит на застройку
По словам Леа Мааранд, многие малые застройщики финансируют с помощью Hüpoteeklaen уже не первый проект. Самое распространенное решение при постройке новых домов – это кредит на застройку.
„Преимуществом кредита на застройку является буллет-график, при котором постоянно нужно оплачивать только проценты, и основная часть кредита возвращается в конце кредитного периода или при продаже объекта недвижимости. Максимальный срок кредита на развитие составляет 24 месяца. Если объект продается быстрее, то кредит тоже можно вернуть раньше“, - говорит Маарнад.
Залогом по кредиту на развитие в основном является строящийся объект. При постройке нового дома кредит на застройку выдается частями. Под залог незастроенного грунта кредит предлагается до 75 % от его стоимости. Последующее строительство разделяется на этапы, и оставшаяся сумма выдается в соответствии с готовностью дома.
Предприниматели ждут от кредитора быстроты и гибкости
Говоря о том, что побуждает застройщиков недвижимости обращаться в Hüpoteeklaen, Мааранд отмечает то, что застройщики ждут от кредитора быстроты и гибкости. „В сфере недвижимости, как и в другом бизнесе, одним из решающих факторов является именно время. От нас клиенты получают кредитное предложение в течение 1 рабочего дня. У каждого предприятия свой персональный кредитный консультант, который в курсе его бизнеса, и если совместная работа проходит успешно, то в будущем будет очень легко обратиться к нам для обсуждения нового проекта“, - отвечает Мааарнд на вопрос, почему застройщики к ним обращаются.
Условия кредита на застройку:
заемщиком может быть зарегистрированное в Эстонии акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, чей собственный капитал отвечает требованиям закона, и чьи годовые отчёты предоставлены
кредитная сумма 25 000–2 000 000 евро
срок кредитования до 24 месяцев
буллет-график, когда в течение кредитного срока оплачиваются только интрессы, а сама кредитная сумма возвращается по окончанию договора
возможен полный отпуск по оплате кредита сроком до 12 месяцев
минимальная стоимость залогового имущества 10 000 евро
сумма кредита на застройку составляет до 75% от стоимости залога.
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