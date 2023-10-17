„Наши все отвоюют назад. Но жить-то сейчас как-то надо“: почему украинцы едут в Россию и даже получают там гражданство(2)
С 16 октября в России вступил в силу запрет на въезд граждан Украины из-за рубежа. Исключением стали КПП „Лудонка“ в Псковской области (но тут со своей стороны границу закрыла Латвия) и аэропорт Шереметьево. Как повлиял данный запрет на украинцев? И что мотивировало их уезжать из Европы в Россию?
„Есть паспорт украинский, паспорт ЛНР и долгосрочный ВНЖ Италии. Билеты взяты на начало ноября из Милана в Таллинн. По последней информации Латвия закрывает или уже закрыла КПП „Виентули“, с российской стороны „Лудонка“. Буду благодарна за любую информацию!“ - подобные сообщения можно встретить в местных группах, посвященных переходу границы в Эстонии и Латвии. Очевидно, что для живущих в Европе украинцев пункты пропуска в этих странах были наиболее удобным способом попасть на территорию РФ.