„Наши все отвоюют назад. Но жить-то сейчас как-то надо“: почему украинцы едут в Россию и даже получают там гражданство

„Есть паспорт украинский, паспорт ЛНР и долгосрочный ВНЖ Италии. Билеты взяты на начало ноября из Милана в Таллинн. По последней информации Латвия закрывает или уже закрыла КПП „Виентули“, с российской стороны „Лудонка“. Буду благодарна за любую информацию!“ - подобные сообщения можно встретить в местных группах, посвященных переходу границы в Эстонии и Латвии. Очевидно, что для живущих в Европе украинцев пункты пропуска в этих странах были наиболее удобным способом попасть на территорию РФ.

Что же происходит на границе? Чтобы это выяснить, едем к погранпереходу „Койдула“ - из Таллинна туда два раза в день ходит поезд. От вокзала до границы - почти 2 километра, но многих это не останавливает. На вокзале в Койдула встречаю женщину средних лет. Она обращается ко мне на английском с явным акцентом. Работает ли этот вокзал? Да, и если удобнее - может говорить на русском. Женщина облегченно улыбается - удобнее.