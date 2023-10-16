ФОТО И ВИДЕО | Клиент хотел купить в Coop одну паприку, но с него спросили как за кило

При помощи пульта клиент отсканировал паприку, которая стоила 5,40 евро. Одна паприка, следовательно, должна была стоить 91 цент, однако вместо этого на пульте высветилась стоимость килограмма.

По словам руководителя коммуникационной службы Coop Мартина Мийдо, речь идет о человеческом факторе, возникшем в результате обновления базы данных одного конкретного кооператива . Магазин сразу же исправил ошибку.

„Кооператив ошибочно поместил данный товар в категорию поштучной, а не развесной продукции. Приносим клиенту извинения. Если он понес в результате этого ущерб, то просим его непременно обратиться в магазин, и мы компенсируем разницу в цене“, - сказал представитель сети.

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