В торговом центре Viru прошла эвакуация. Что случилось?
Сегодня, 16 октября, с 10:31 до 1043 в торговом центре Viru Keskus прошли эвакуационные учения, целью которых была проверка того, насколько персонал готов проводить эвакуацию во время пожара, чтобы в случае реальной тревоги гарантировать максимальную готовность обеспечить безопасность посетителей.
„Учения можно считать успешными. Мы получили уверенность в том, что наш персонал может в случае опасности действовать профессионально. Мы понимаем, что подобные учения сопряжены с неудобствами, но они являются единственно возможным способом обеспечить безопасность посетителей и работников в случае реальной опасности. Выражаем благодарность всем участникам за понимание и готовность к сотрудничеству“, – прокомментировал прошедшие учения член правления Viru Keskus Гертти Когерманн.
Эвакуационные учения и курсы проводятся в торговом центре Viru Keskus регулярно.
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