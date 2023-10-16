В торговом центре Viru прошла эвакуация. Что случилось?

„Учения можно считать успешными. Мы получили уверенность в том, что наш персонал может в случае опасности действовать профессионально. Мы понимаем, что подобные учения сопряжены с неудобствами, но они являются единственно возможным способом обеспечить безопасность посетителей и работников в случае реальной опасности. Выражаем благодарность всем участникам за понимание и готовность к сотрудничеству“, – прокомментировал прошедшие учения член правления Viru Keskus Гертти Когерманн.