Будет ли Эстония продлевать выплаты украинским беженцам?(30)
Финансовую помощь беженцам из Украины в Польше планируют отменить в первом квартале 2024 года. В правительстве этой страны считают, что продлевать выплаты уже не нужно — этап, когда украинцы массово бежали из страны от войны, завершился. RusDelfi узнал, что будет с выплатами украинским беженцам в Эстонии.
„Поляки сталкиваются с бешеной инфляцией и ростом платежей по кредитам“
Польша — первая страна, которая заявила о том, что прекращает выплаты украинским беженцам. По данным польского Центра мониторинга развития, помощь военным беженцам из Украины сопряжена со значительными расходами. На поддержку интеграции беженцев и их близких идет 0,6–0,8% ВВП. Эти показатели соответствуют прогнозу, представленному Центром мониторинга развития на ранних этапах войны.
О прекращении поддержки бежавших от войны заявил спикер правительства Петр Мюллер. „Решения, которые были приняты после начала войны, носят временный характер. Поэтому эти положения постепенно теряют силу, так в законе прописано. Они не будут продлены“, – сказал спикер и подчеркнул, что этап, когда украинцы массово бежали из страны от войны, завершился. Поэтому он надеется, что положение о помощи украинским беженцам „просто не будет необходимости продолжать“.
Также в Польше был опубликован опрос Pollster Research Institute об отношении поляков к выплатам украинским беженцам. Оказалось, что 60% опрошенных считают, что Польша не должна продолжать выплаты украинцам, проживающим сейчас в стране. Отношение поляков к украинским беженцам постепенно меняется. Хотя большинство сохраняют доброжелательность к украинцам, доля людей с отрицательными настроениями растет. Треть считают, что социальная помощь украинцам слишком долго продолжается. „Ситуация усугубляется тем, что расходы, связанные с войной в Украине, приходятся на время, когда поляки сталкиваются с бешеной инфляцией и ростом платежей по кредитам. Это разочарование оборачивается снижением готовности помогать. Тем более неизвестно, когда закончится война, а значит, как долго потребуется поддерживать украинцев“, – объясняют специалисты.
Украинская беженка Алена сначала жила в Эстонии, но через месяц вместе с детьми и пожилыми родителями переехала в Польшу. „Сначала мы не чувствовали каких-то сложностей, но сейчас, когда настроения у людей меняются, а отношения становится напряженными, находиться в стране все сложнее“, — рассказывает женщина и делится, что простую работу ей удалось найти — уборщицей. Но рынок труда перенасыщенный, оплата — небольшая, и выплаты, которые сейчас делает государство, по словам женщины, очень помогают.
„Но с начала года они прекратятся, и жить нам будет значительно сложнее. Найти более высокооплачиваемую работу практически нереально, мы думаем снова переезжать“, — рассказывает украинская беженка. Пока в планах — уехать в Германию.
„Там будут социальные выплаты, есть много предложений работы с более высокой зарплатой. А еще много предложений языковых и профессиональных курсов. И, конечно же, лучшие перспективы для детей, — отмечает Алена. — Я уверена, что смогу найти место, которое больше соответствует моей квалификации. В Украине я была менеджером по продажам, работать уборщицей мне больше не хочется“.
Временная защита в Эстонии будет продлена до марта 2025 года
На беженцев, имеющих международную защиту, в том числе временную, распространяются те же социальные гарантии, что и на остальных жителей Эстонии, отметили RusDelfi в Департаменте социального страхования.
Граждане Украины имеют право находиться в Эстонии и без временной защиты, но в этом случае у них нет вида на жительства и сопутствующих ему социальных гарантий. Согласно же директиве ЕС временная защита будет продлена до марта 2025 года, подтвердили в Министерстве социальных дел.
По прежнему Департамент социального страхования выплачивает получателям временной защиты семейные компенсации семьям с детьми, а также пособие для лица возраста пенсии по старости и социальные пособия для людей с особыми потребностями.
Также после получения временной защиты украинские военные беженцы имеют право на получение прожиточного пособия на тех же основаниях, что и другие лица, постоянно или временно проживающие в Эстонии. Расчет прожиточного пособия: первому члену семьи выплачивается один прожиточный минимум (200 евро), второму взрослому – 0,8 прожиточного минимума (160 евро), несовершеннолетним детям – 1,2 прожиточного минимума (240 евро).
Если есть жилье, за которое не нужно платить, можно получать 150 евро в месяц из схемы прожиточного пособия для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости. Если необходимо оплатить расходы на жилье (проживание в месте, где не нужно платить арендную плату, но нужно платить коммунальные расходы), то дополнительно к заявлению необходимо представить договор, разрешающий использование жилой площади, и документы на оплату коммунальных расходов. Те, кто арендует жилье и также должен платить коммунальные расходы, должны приложить к заявлению договор аренды и документы, подтверждающие оплату коммунальных расходов.
Также военные беженцы из Украины могут получать и продовольственную помощь. Эстонский продуктовый банк распределяет пожертвованную и купленную продовольственную помощь на основе списков, составленных местным самоуправлением. У Продуктового банка в каждом уезде имеются пункты распределения, чьи работники тесно сотрудничают с местными самоуправлениями, чтобы люди могли получить продовольственную помощь без затруднений и в месте, находящемся недалеко от дома. Продуктовые пакеты выдаются в 40 пунктах распределения по всей стране.
Право на продовольственную помощь имеет лицо или члены домохозяйства (родитель/попечитель и проживающие на той же жилплощади дети), находящиеся в тяжелом экономическом положении, чью потребность в помощи определил социальный работник местного самоуправления. Право на получение пожертвованной продовольственной помощи возникает в том месяце, когда было произведено оценивание потребности в помощи, и действительно в последующие три месяца. В случае, если помощь требуется в течение более длительного времени, социальный работник снова оценивает ситуацию.
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