Будет ли Эстония продлевать выплаты украинским беженцам?

Украинская беженка Алена сначала жила в Эстонии, но через месяц вместе с детьми и пожилыми родителями переехала в Польшу. „Сначала мы не чувствовали каких-то сложностей, но сейчас, когда настроения у людей меняются, а отношения становится напряженными, находиться в стране все сложнее“, — рассказывает женщина и делится, что простую работу ей удалось найти — уборщицей. Но рынок труда перенасыщенный, оплата — небольшая, и выплаты, которые сейчас делает государство, по словам женщины, очень помогают.

Также в Польше был опубликован опрос Pollster Research Institute об отношении поляков к выплатам украинским беженцам. Оказалось, что 60% опрошенных считают, что Польша не должна продолжать выплаты украинцам, проживающим сейчас в стране. Отношение поляков к украинским беженцам постепенно меняется. Хотя большинство сохраняют доброжелательность к украинцам, доля людей с отрицательными настроениями растет. Треть считают, что социальная помощь украинцам слишком долго продолжается. „Ситуация усугубляется тем, что расходы, связанные с войной в Украине, приходятся на время, когда поляки сталкиваются с бешеной инфляцией и ростом платежей по кредитам. Это разочарование оборачивается снижением готовности помогать. Тем более неизвестно, когда закончится война, а значит, как долго потребуется поддерживать украинцев“, – объясняют специалисты.

О прекращении поддержки бежавших от войны заявил спикер правительства Петр Мюллер . „Решения, которые были приняты после начала войны, носят временный характер. Поэтому эти положения постепенно теряют силу, так в законе прописано. Они не будут продлены“, – сказал спикер и подчеркнул, что этап, когда украинцы массово бежали из страны от войны, завершился. Поэтому он надеется, что положение о помощи украинским беженцам „просто не будет необходимости продолжать“.

Польша — первая страна, которая заявила о том, что прекращает выплаты украинским беженцам. По данным польского Центра мониторинга развития, помощь военным беженцам из Украины сопряжена со значительными расходами. На поддержку интеграции беженцев и их близких идет 0,6–0,8% ВВП. Эти показатели соответствуют прогнозу, представленному Центром мониторинга развития на ранних этапах войны.

„Но с начала года они прекратятся, и жить нам будет значительно сложнее. Найти более высокооплачиваемую работу практически нереально, мы думаем снова переезжать“, — рассказывает украинская беженка. Пока в планах — уехать в Германию.

„Там будут социальные выплаты, есть много предложений работы с более высокой зарплатой. А еще много предложений языковых и профессиональных курсов. И, конечно же, лучшие перспективы для детей, — отмечает Алена. — Я уверена, что смогу найти место, которое больше соответствует моей квалификации. В Украине я была менеджером по продажам, работать уборщицей мне больше не хочется“.

Временная защита в Эстонии будет продлена до марта 2025 года

На беженцев, имеющих международную защиту, в том числе временную, распространяются те же социальные гарантии, что и на остальных жителей Эстонии, отметили RusDelfi в Департаменте социального страхования.

Граждане Украины имеют право находиться в Эстонии и без временной защиты, но в этом случае у них нет вида на жительства и сопутствующих ему социальных гарантий. Согласно же директиве ЕС временная защита будет продлена до марта 2025 года, подтвердили в Министерстве социальных дел.

По прежнему Департамент социального страхования выплачивает получателям временной защиты семейные компенсации семьям с детьми, а также пособие для лица возраста пенсии по старости и социальные пособия для людей с особыми потребностями.

Также после получения временной защиты украинские военные беженцы имеют право на получение прожиточного пособия на тех же основаниях, что и другие лица, постоянно или временно проживающие в Эстонии. Расчет прожиточного пособия: первому члену семьи выплачивается один прожиточный минимум (200 евро), второму взрослому – 0,8 прожиточного минимума (160 евро), несовершеннолетним детям – 1,2 прожиточного минимума (240 евро).