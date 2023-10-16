„Иран представляет серьезную глобальную угрозу“. Руководители комиссий по иностранным делам стран Балтии выступили в Израиле с совместным заявлением(12)
Сегодня в Иерусалиме председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон выступил с коллегами из Латвии, Литвы и Израиля с совместным заявлением, осуждающим ХАМАС и террористические акты, совершенные против Израиля и его граждан.
„У действий ХАМАС нет никакого оправдания, законности или обоснования, поэтому они заслуживают глобального осуждения. Эти атаки представляют идеологию, единственной целью которой является стереть Государство Израиль с карты мира“, – отмечают руководители комиссий по иностранным делам, которые поддерживают законное право Израиля защищать своих государство и граждан от жестоких террористических актов.
Председатели комиссий призывают международную общественность разъяснить странам оси, т. е. Ирану, Сирии и Ливану, а также организациям региона, в первую очередь Хезболле, что они должны воздержались от участия в войне. „Они не должны поддерживать, поощрять или способствовать созданию дополнительного фронта против Израиля. Такие действия приведут к четкому и смертоносному ответу Израиля“, – отмечается в заявлении.
По словам руководителей комиссий по иностранным делам, значительную часть насилия, направленного против Израиля и его граждан, напрямую финансировал и поддержал Иран. „Мы твердо убеждены, что Иран представляет серьезную глобальную угрозу, не только являясь главным поставщиком терроризма, но и неумолимо ослабляя стабильность как на Ближнем Востоке, так и на более широкой глобальной арене. Мы призываем международную общественность принять согласованные меры по дальнейшему изолированию Ирана посредством более строгих санкций“, – говорят они в совместном заявлении.
Председатели комиссий также призывают государства со схожими взглядами объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией. В заявлении они выражают обеспокоенность в связи с успехами ядерной программы Ирана и отсутствием прозрачности перед лицом Международного агентства по атомной энергии. „Перспектива неконтролируемого, обладающего ядерным оружием Ирана – это сценарий, который международная общественность не может позволять. Мы настоятельно призываем международную общественность объединиться для принятия решительных и согласованных усилий, чтобы предотвратить эту угрозу“, – сообщается в заявлении.
Председатели комиссий отмечают, что с глубокой тревогой наблюдают за расширением сотрудничества России и Ирана на поле боя в Украине и на укрепляющиеся связи с ХАМАС. По их словам, эта тенденция представляет серьезную угрозу для безопасности Израиля, Ближнего Востока и Европы.
„Мы однозначно подтверждаем свою непоколебимую поддержку народу Украины и твердую приверженность оказанию помощи Украине. Эта приверженность прочно опирается на нашу глубокую убежденность, что такой курс действий не только является моральным императивом, но и соответствует нашему коллективному интересу выступить против тоталитарных режимов на международной арене“, – заверяют руководители комиссий по иностранным делам.
Помимо Михкельсона, совместное заявление подписали председатель комиссии по иностранным делам парламента Латвии Рихардс Колс, руководитель комиссии по иностранным делам парламента Литвы Жигимантас Павилёнис и руководитель комиссии по иностранным делам и обороне парламента Израиля Йоэль Эдельштейн.
Руководители комиссий по иностранным делам стран Балтии начинают совместный визит в Израиль
Как сообщалось утром, сегодня и завтра председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон принимает участие в совместном визите руководителей комиссий парламентов Балтийских стран по иностранным делам в Израиль, чтобы выразить поддержку государству, с прошлых выходных подвергшемуся широкомасштабным атакам со стороны террористической организации ХАМАС.
По словам Михкельсона, Эстония жестко осуждает террористические атаки со стороны ХАМАС и выражает опасения в связи с активизацией террористической деятельности в регионе. По его словам, необходимо препятствовать попыткам террористических режимов дестабилизировать регион Ближнего Востока, привлечь террористические организации и поддерживающие их режимы к ответственности и сделать все, чтобы избежать дальнейшего усугубления конфликта.
„Международная общественность должна скоординировать поддержку Израилю, не утрачивая при этом внимания к агрессии России против Украины. В то же время, необходимо продумать, как продолжить политический процесс по обеспечению стабильного мира и, таким образом, безопасности Израиля“, – сказал он.
В ходе визита руководители комиссий парламентов Балтийских стран по иностранным делам планируют встретиться с председателем парламента Израиля Амиром Оханой, руководителем комиссии по иностранным делам и обороне Йоэлем Эдельштейном и руководителем парламентской группы по связям с Эстоние, Латвией и Литвой Симоном Давидсоном. Также делегация планирует принять участие в открытии зимней сессии Кнессета и встретиться с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.
Помимо Михкельсона, в визите принимают участие председатель комиссии по иностранным делам парламента Латвии Рихардс Колс и руководитель комиссии по иностранным делам парламента Литвы Жигимантас Павилёнис. После посещения Иерусалима делегация направится на встречу председателей комиссий по иностранным делам парламентов Балтийских и Северных стран, которая пройдет в Стокгольме с четверга по пятницу.
На повестке дня заседания – сотрудничество Балтийских и Северных стран, агрессивная война России и Украине и дальнейшая поддержка Украины. Помимо ужесточения санкций, планируется обсудить использование замороженных российских активов для восстановления Украины.
Встреча в формате NB8 объединяет председателей комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии и Дании.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.