„Иран представляет серьезную глобальную угрозу“. Руководители комиссий по иностранным делам стран Балтии выступили в Израиле с совместным заявлением

Председатели комиссий также призывают государства со схожими взглядами объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией. В заявлении они выражают обеспокоенность в связи с успехами ядерной программы Ирана и отсутствием прозрачности перед лицом Международного агентства по атомной энергии. „Перспектива неконтролируемого, обладающего ядерным оружием Ирана – это сценарий, который международная общественность не может позволять. Мы настоятельно призываем международную общественность объединиться для принятия решительных и согласованных усилий, чтобы предотвратить эту угрозу“, – сообщается в заявлении.

По словам руководителей комиссий по иностранным делам, значительную часть насилия, направленного против Израиля и его граждан, напрямую финансировал и поддержал Иран. „Мы твердо убеждены, что Иран представляет серьезную глобальную угрозу, не только являясь главным поставщиком терроризма, но и неумолимо ослабляя стабильность как на Ближнем Востоке, так и на более широкой глобальной арене. Мы призываем международную общественность принять согласованные меры по дальнейшему изолированию Ирана посредством более строгих санкций“, – говорят они в совместном заявлении.

Председатели комиссий призывают международную общественность разъяснить странам оси, т. е. Ирану, Сирии и Ливану, а также организациям региона, в первую очередь Хезболле, что они должны воздержались от участия в войне. „Они не должны поддерживать, поощрять или способствовать созданию дополнительного фронта против Израиля. Такие действия приведут к четкому и смертоносному ответу Израиля“, – отмечается в заявлении.

„У действий ХАМАС нет никакого оправдания, законности или обоснования, поэтому они заслуживают глобального осуждения. Эти атаки представляют идеологию, единственной целью которой является стереть Государство Израиль с карты мира“, – отмечают руководители комиссий по иностранным делам, которые поддерживают законное право Израиля защищать своих государство и граждан от жестоких террористических актов.

Председатели комиссий отмечают, что с глубокой тревогой наблюдают за расширением сотрудничества России и Ирана на поле боя в Украине и на укрепляющиеся связи с ХАМАС. По их словам, эта тенденция представляет серьезную угрозу для безопасности Израиля, Ближнего Востока и Европы.

„Мы однозначно подтверждаем свою непоколебимую поддержку народу Украины и твердую приверженность оказанию помощи Украине. Эта приверженность прочно опирается на нашу глубокую убежденность, что такой курс действий не только является моральным императивом, но и соответствует нашему коллективному интересу выступить против тоталитарных режимов на международной арене“, – заверяют руководители комиссий по иностранным делам.

Помимо Михкельсона, совместное заявление подписали председатель комиссии по иностранным делам парламента Латвии Рихардс Колс, руководитель комиссии по иностранным делам парламента Литвы Жигимантас Павилёнис и руководитель комиссии по иностранным делам и обороне парламента Израиля Йоэль Эдельштейн.

Руководители комиссий по иностранным делам стран Балтии начинают совместный визит в Израиль

Как сообщалось утром, сегодня и завтра председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон принимает участие в совместном визите руководителей комиссий парламентов Балтийских стран по иностранным делам в Израиль, чтобы выразить поддержку государству, с прошлых выходных подвергшемуся широкомасштабным атакам со стороны террористической организации ХАМАС.

По словам Михкельсона, Эстония жестко осуждает террористические атаки со стороны ХАМАС и выражает опасения в связи с активизацией террористической деятельности в регионе. По его словам, необходимо препятствовать попыткам террористических режимов дестабилизировать регион Ближнего Востока, привлечь террористические организации и поддерживающие их режимы к ответственности и сделать все, чтобы избежать дальнейшего усугубления конфликта.