РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Может ли человек, приехавший в Эстонию из-за границы, получать народную пенсию?

С какого года действует положение, что лица, приехавшие в Эстонию из-за границы, могут претендовать на пособие приехавшего из-за рубежа и народную пенсию? Если бы я приехал в Эстонию в этом году, смог бы я подать заявление на получение народной пенсии?“ спрашивает читатель Maaleht.