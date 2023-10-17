17.10.2023, 10:15
РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Может ли человек, приехавший в Эстонию из-за границы, получать народную пенсию?
ФОТО: | Delfi Meedia
„Я на пенсии с ноября 2018 года. Когда я приехал в Эстонию из-за границы, я уже получал пенсию. Размер эстонской пенсии у меня 89 евро. Могу ли я теперь также получать народную пенсию?
С какого года действует положение, что лица, приехавшие в Эстонию из-за границы, могут претендовать на пособие приехавшего из-за рубежа и народную пенсию? Если бы я приехал в Эстонию в этом году, смог бы я подать заявление на получение народной пенсии?“ спрашивает читатель Maaleht.