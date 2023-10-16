Ваше мнение важно: Центр тревоги начнет запрашивать обратную связь о своих услугах(3)
Центр тревоги отправляет сообщение 500 людям, которые звонили на номер экстренной помощи в течение последнего месяца через ссылку на опрос обратной связи. Цель исследования удовлетворенности - получить обратную связь от жителей для развития услуги 112, чтобы она наилучшим образом соответствовала ожиданиям нуждающихся.
Если ранее Центр тревоги выяснял удовлетворенность жителей при поддержке исследовательской компании по телефону и через онлайн-опрос, то теперь будут опробованы новые способы сбора обратной связи. Первым пилотируется метод, при котором людям, позвонившим на номер экстренной помощи в течение сентября, по SMS-сообщению направляется веб-ссылка для опроса через среды LimeSurvey (www.lsurvey.siseitse.ee).
Данные, собираемые при рассмотрении экстренного сообщения, не позволяют связаться с человеком другими способами, кроме номерa телефона, поэтому обратиться за обратной связью к людям по номеру телефона - лучшая возможность. „Для пилотирования новой методики исследования удовлетворенности мы отправим сообщение 500 звонящим, которым мы отправили полицию, спасателей или скорую помощь. Мы желаем знать, получали ли люди, позвонившие на номер экстренной помощи соответствующая срочную помощь. Для этого мы задаём четыре вопроса в анкете, где респонденты могут оценить, были ли вопросы чёткими и понятными, получал ли звонящий помощь или дальнейшие указания; как звонящий в целом остался довольным услугой, - пояснила руководитель службы 112 Центра тревоги Кармен Окс.
На случайный выбор берутся звонящие, после звонков которых отправили помощь (скорую помощь, полицию или спасателей). Исключены звонки с устройств без сим-карт, а также звонки, связанные с возможными трагическими последствиями. При составлении выбора следят за тем, чтобы у одного человека не спрашивали бы обратную связь более одного раза в течение года, и человек также имеет право отказаться от обратной связи.
„Поскольку у населения растёт осведомленность о всевозможных злонамеренных поступках, существует риск, что люди усомнятся в безопасности переданной в SMS веб-ссылки и предпочтут не нажимать на неё. Во избежание мошенничества важно знать, что если вы получаете SMS с номера телефона +372 8272 2090, это сообщение, отправленное Центром тревоги, в котором ссылка на интернет приводит к опросу обратной связи, - рассказала Окс.
В течение октября и ноября сбор отзывов будет тестироваться также с помощью онлайн-ссылки, отправляемой по SMS, которая ведет на сайт Центра тревоги www.112.ee. В качестве третьего варианта будет опробован подход, при котором человек получит SMS-сообщение, в котором ему предложат выбрать, хочет ли он дать обратную связь на сайте Центра тревоги или по телефону. Соответствующие инструкции содержатся в отправленном сообщении, которое Центр тревоги всегда отправляет с номера телефона +372 8272 2090.
Дополнительную информацию об обратном опросе службы 112 можно получить по государственному инфотелефону 1247. На номер экстренной помощи 112 Центр тревоги просит не звонить в связи с опросом - номер 112 предназначен только для ситуаций, когда под угрозой находится жизнь, здоровье или имущество людей и срочно требуется скорая помощь, полиция или спасательная служба.
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