Ваше мнение важно: Центр тревоги начнет запрашивать обратную связь о своих услугах

Если ранее Центр тревоги выяснял удовлетворенность жителей при поддержке исследовательской компании по телефону и через онлайн-опрос, то теперь будут опробованы новые способы сбора обратной связи. Первым пилотируется метод, при котором людям, позвонившим на номер экстренной помощи в течение сентября, по SMS-сообщению направляется веб-ссылка для опроса через среды LimeSurvey ( www.lsurvey.siseitse.ee ).

Данные, собираемые при рассмотрении экстренного сообщения, не позволяют связаться с человеком другими способами, кроме номерa телефона, поэтому обратиться за обратной связью к людям по номеру телефона - лучшая возможность. „Для пилотирования новой методики исследования удовлетворенности мы отправим сообщение 500 звонящим, которым мы отправили полицию, спасателей или скорую помощь. Мы желаем знать, получали ли люди, позвонившие на номер экстренной помощи соответствующая срочную помощь. Для этого мы задаём четыре вопроса в анкете, где респонденты могут оценить, были ли вопросы чёткими и понятными, получал ли звонящий помощь или дальнейшие указания; как звонящий в целом остался довольным услугой, - пояснила руководитель службы 112 Центра тревоги Кармен Окс.

На случайный выбор берутся звонящие, после звонков которых отправили помощь (скорую помощь, полицию или спасателей). Исключены звонки с устройств без сим-карт, а также звонки, связанные с возможными трагическими последствиями. При составлении выбора следят за тем, чтобы у одного человека не спрашивали бы обратную связь более одного раза в течение года, и человек также имеет право отказаться от обратной связи.