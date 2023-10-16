Перед закрытием въезда украинцев в Россию: большой наплыв, день в очереди, еды и воды не хватило

Желающим пришлось постоять в больших очередях

Тамара — украинка, но давно живет в России и получила там гражданство. Ее сын живет в Таллинне. „Паспорт у него украинский, из-за новых ограничений со стороны России он не сможет больше ко мне приехать“, — в разговоре с журналистом RusDelfi женщина не скрывает огорчения.

„В эти выходные приехать он не планировал, но все же приехал ко мне погостить, как только прочитал новости. На границе ему пришлось прилично постоять — таких же желающих было действительно много“, — рассказывает Тамара.

Семейная пара из Украины прибыла на пограничный пункт в Нарве в субботу к 10 утра. „Вышли в 12 ночи — большой наплыв и проверяют сильно, — жалуется Ольга. — Еды и воды не хватило, многие стоящие в очереди делились друг с другом, потому что не ожидали такого. Там был аврал!“.

На границе действительно был наплыв граждан Украины, отметили в Департаменте полиции и погранохраны. Желающим воспользоваться последней возможностью и въехать в Россию до понедельника пришлось постоять в больших очередях. По словам руководителя Кагуского пограничного пункта Петера Марана, за последние дни число граждан Украины, выехавших в Россию через Эстонию, увеличилось значительно.

„Если в целом, в Россию через Эстонию в последнее время выезжало около 100-140 граждан Украины, то 13 и 14 октября в Россию в день выезжало уже около