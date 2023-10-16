Перед закрытием въезда украинцев в Россию: большой наплыв, день в очереди, еды и воды не хватило(10)
Правительство России ввело особый порядок въезда в страну для граждан Украины, приезжающих из третьих стран. Новое правило вступило в силу с полуночи 16 октября и распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше. Теперь Россия впускает на свою территорию граждан Украины только через один пункт пересечения границы – аэропорт „Шереметьево“ в Москве, единственный разрешенный россиянами сухопутный пункт перехода был закрыт латвийской стороной. Как обстояли дела на эстонско-российской границе в последнее дни перед вступлением ограничения в силу, увеличился ли поток желающих попасть на территорию РФ и почему украинцы все же едут в страну, ведущую против них агрессивную войну — в материале RusDelfi.
Желающим пришлось постоять в больших очередях
Тамара — украинка, но давно живет в России и получила там гражданство. Ее сын живет в Таллинне. „Паспорт у него украинский, из-за новых ограничений со стороны России он не сможет больше ко мне приехать“, — в разговоре с журналистом RusDelfi женщина не скрывает огорчения.
„В эти выходные приехать он не планировал, но все же приехал ко мне погостить, как только прочитал новости. На границе ему пришлось прилично постоять — таких же желающих было действительно много“, — рассказывает Тамара.
Семейная пара из Украины прибыла на пограничный пункт в Нарве в субботу к 10 утра. „Вышли в 12 ночи — большой наплыв и проверяют сильно, — жалуется Ольга. — Еды и воды не хватило, многие стоящие в очереди делились друг с другом, потому что не ожидали такого. Там был аврал!“.
На границе действительно был наплыв граждан Украины, отметили в Департаменте полиции и погранохраны. Желающим воспользоваться последней возможностью и въехать в Россию до понедельника пришлось постоять в больших очередях. По словам руководителя Кагуского пограничного пункта Петера Марана, за последние дни число граждан Украины, выехавших в Россию через Эстонию, увеличилось значительно.