15.10.2023, 17:38
Полиция предупреждает: не верьте фейковым новостям о якобы заложенных в школах бомбах(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
В социальных сетях распространяются скриншоты фейковых новостей, которые выглядят так, как будто они были опубликованы на Delfi. Веб-полицейские просят людей сообщать им о подобных ложных сообщениях.
Веб-полицейская из Вильяндимаа Элерин Тетсманн поделилась в социальных сетях скриншотом распространившейся среди молодежи поддельной новости, которая создавала у читателей впечатление, что в одной из школ Вильянди найдена бомба. Из комментариев выяснилось, что в молодежной среде появляются и другие фейковые новости на ту же тему.