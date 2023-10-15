Полиция предупреждает: не верьте фейковым новостям о якобы заложенных в школах бомбах

Веб-полицейская из Вильяндимаа Элерин Тетсманн поделилась в социальных сетях скриншотом распространившейся среди молодежи поддельной новости, которая создавала у читателей впечатление, что в одной из школ Вильянди найдена бомба. Из комментариев выяснилось, что в молодежной среде появляются и другие фейковые новости на ту же тему.