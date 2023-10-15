Новости Эстонии
15.10.2023, 17:38

Полиция предупреждает: не верьте фейковым новостям о якобы заложенных в школах бомбах

 (12)
Умело подделанная „новость“ Delfi.
Умело подделанная „новость“ Delfi.
ФОТО: скриншот | Delfi Meedia

В социальных сетях распространяются скриншоты фейковых новостей, которые выглядят так, как будто они были опубликованы на Delfi. Веб-полицейские просят людей сообщать им о подобных ложных сообщениях.

Веб-полицейская из Вильяндимаа Элерин Тетсманн поделилась в социальных сетях скриншотом распространившейся среди молодежи поддельной новости, которая создавала у читателей впечатление, что в одной из школ Вильянди найдена бомба. Из комментариев выяснилось, что в молодежной среде появляются и другие фейковые новости на ту же тему.

Полиция просит людей сообщать о подозрительных и пугающих сообщениях и проверять, соответствует ли увиденное и прочитанное действительности. Тетсманн предупреждает, что нельзя делиться непроверенной информацией, поскольку дети часто не умеют отличать правду от лжи в социальных сетях и могут быть очень встревожены и напуганы происходящим.

Оставить комментарий Читать комментарии (12)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии