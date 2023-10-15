Хельме: ухода Каи Каллас в отставку будет недостаточно

Об этом он заявил, комментируя в СМИ цель EKRE о проведении в Эстонии внеочередных парламентских выборов. Как подчеркнул Мартин Хельме, для EKRE этого будет недостаточно.

„Она в любом случае должна уйти, но наши проблемы и раздоры из-за того, что сегодняшняя коалиция проводит нелегитимную, антиконституционную политику против семьи, национального государства, материального достатка. И является ли проводником Кая Каллас, Март Вырклаэв, Кристен Михал или Лаури Хуссар, на самом деле особой разницы нет“, - сказал Хельме.

Лидер национал-консерваторов добавил, что диалог возможен только в новом составе Рийгикогу, а до этого EKRE будет продолжать жесткую обструкцию даже в том случае, если другие оппозиционные партии от нее откажутся.

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