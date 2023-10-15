Катри Райк – о заводе Enefit: строители теряют работу. Это самая ужасная новость недели

„Самая ужасная новость недели“, - прокомментировала Катри Райк в социальных сетях в воскресенье новость о том, что Госсуд 11 октября отменил разрешение на строительство завода по производству сланцевого масла.

„Через два месяца на строительстве маслозавода не должно быть ни одного человека. Наивно думать, что они вернутся туда раньше, чем через год-полтора года. Проблема окружающей среды серьезна. Зеленый переход, вероятно, станет новым острейшим конфликтом между политическими партиями. И этот судебный процесс — только первый в своем роде“, - отметила Катри Райк.

По ее словам, строители теряют работу.

„Если завод по производству масел не заработает, то нет необходимости строить завод по гранулированию шин, и нет необходимости добывать сланец в больших масштабах. Да-да, я знаю: зеленый переход. Но теперь мы все вместе должны сосредоточиться на новых видах рабочих мест и арендных домах. Я считаю своим долгом подарить людям надежду к Рождеству, которая не написана на тонком слое снега. Я буду честна - я волнуюсь“, - заключила Райк.

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