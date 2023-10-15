Три версии Грюнталя: почему политик заправлялся бензином и дизелем одновременно?

Как пишут „Деловые ведомости“, отвечая на вопросы журналистов Äripäev на прошлой неделе, Грюнталь не смог пояснить, как это произошло. Впрочем, он отметил, что мог просить кого-то отправить какие-то материалы, а в качестве компенсации купил ему бензин.

Согласно второй представленной Грюнталем версии, он мог покупать бензин для перевозки пенсионеров или избирателей.

Третьей версией в четверг вечером поделился однопартиец Грюнталя, председатель EKRE Мартин Хельме в программе „Esimene stuudio“: по его словам, Грюнталь рассказал ему, что поехал на работу из Пайде в Таллинн и заправил бак, но тут же загорелась лампочка неисправности автомобиля. После этого Грюнталь якобы оставил машину на обочине и позвал на помощь друга, машину которого и заправил бензином.

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