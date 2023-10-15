Три версии Грюнталя: почему политик заправлялся бензином и дизелем одновременно?(47)
В пятницу, 13 октября, Центральная криминальная полиция возбудила уголовное дело для расследования использования Калле Грюнталем (EKRE) топливных карт депутата Рийгикогу. Примечательно не только то, что карты были использованы в тот момент, когда депутат находился в зале заседаний парламента, но и то, что Грюнталь, который ездит на дизельном джипе, покупал бензин. Сам политик приводит три версии, зачем он это делал.
Как пишут „Деловые ведомости“, отвечая на вопросы журналистов Äripäev на прошлой неделе, Грюнталь не смог пояснить, как это произошло. Впрочем, он отметил, что мог просить кого-то отправить какие-то материалы, а в качестве компенсации купил ему бензин.
Согласно второй представленной Грюнталем версии, он мог покупать бензин для перевозки пенсионеров или избирателей.
Третьей версией в четверг вечером поделился однопартиец Грюнталя, председатель EKRE Мартин Хельме в программе „Esimene stuudio“: по его словам, Грюнталь рассказал ему, что поехал на работу из Пайде в Таллинн и заправил бак, но тут же загорелась лампочка неисправности автомобиля. После этого Грюнталь якобы оставил машину на обочине и позвал на помощь друга, машину которого и заправил бензином.
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