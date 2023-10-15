В Афганистане произошло новое сильное землетрясение

В Афганистане вновь произошло сильное землетрясение в провинции Герат. Американские сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,3 утром в воскресенье, 15 октября, примерно в 30 км от города Герат в одноименной провинции.

В этом регионе только неделю тому назад произошло несколько мощных подземных толчков, в результате которых, по заявлению местных властей, погибли более двух тысяч человек. Согласно официальным данным, в 13 деревнях тогда погибли в общей сложности 2053 человека, еще 9240 получили травмы. Спасательные работы в районе бедствия продолжаются.

Многочисленные подземные толчки

По данным американских сейсмологов, случившееся неделю назад землетрясение также имело магнитуду 6,3. Его эпицентр находился в 40 км к северо-западу от Герата - крупнейшего города в регионе. Местные власти впоследствии сообщили о восьми повторных подземных толчках силой от 4,3 до 6,3.

Свыше 90 процентов всех погибших - женщины и дети, сообщил Детский фонд ООН 11 октября. По данным всемирной организации, всего от землетрясений в Герате пострадали более 12 тысяч человек.

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