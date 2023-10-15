Кейтеринговая компания, услуги которой были оплачены Рийной Солман из кармана налогоплательщиков, связана с ее подругой

В четверг Eesti Päevaleht написала, что партия Isamaa в лице Рийны Солман в мае организовала демонстрацию против сокращения семейных пособий, и добавила, что для обеспечения питания на пикете была нанята компания близкого друга Рийны Солман. Речь шла о фирме Umile OÜ, владелец которой Микк Лутсокерт является мужем Рийны Лутсокерт — якобы одной из очень хороших подруг Солман.