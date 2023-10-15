Новости Эстонии
15.10.2023, 18:58

Кейтеринговая компания, услуги которой были оплачены Рийной Солман из кармана налогоплательщиков, связана с ее подругой

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Изучив рынок, Солман не нашла ничего дешевле или лучше.
Изучив рынок, Солман не нашла ничего дешевле или лучше.
ФОТО: Marite Koppel | Delfi Meedia

Рийна Солман (партия Isamaa), организовавшая пикет за счет налогоплательщиков, в качестве партнера по сотрудничеству выбрала компанию, связанную с ее хорошей подругой и коллегой по партии. Об этом сообщает EPL.

В четверг Eesti Päevaleht написала, что партия Isamaa в лице Рийны Солман в мае организовала демонстрацию против сокращения семейных пособий, и добавила, что для обеспечения питания на пикете была нанята компания близкого друга Рийны Солман. Речь шла о фирме Umile OÜ, владелец которой Микк Лутсокерт является мужем Рийны Лутсокерт — якобы одной из очень хороших подруг Солман.

Рийна Лутсокерт является членом ревизионной комиссии женского объединения партии Isamaa — IREN и в этом году также была кандидатом на партийную премию „Мать года“.

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