15.10.2023, 18:58
Кейтеринговая компания, услуги которой были оплачены Рийной Солман из кармана налогоплательщиков, связана с ее подругой(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
Рийна Солман (партия Isamaa), организовавшая пикет за счет налогоплательщиков, в качестве партнера по сотрудничеству выбрала компанию, связанную с ее хорошей подругой и коллегой по партии. Об этом сообщает EPL.
В четверг Eesti Päevaleht написала, что партия Isamaa в лице Рийны Солман в мае организовала демонстрацию против сокращения семейных пособий, и добавила, что для обеспечения питания на пикете была нанята компания близкого друга Рийны Солман. Речь шла о фирме Umile OÜ, владелец которой Микк Лутсокерт является мужем Рийны Лутсокерт — якобы одной из очень хороших подруг Солман.