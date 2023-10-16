МК Эстония
16.10.2023, 21:30

Драгоценные минуты: как распознать инсульт и где получить помощь?

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Татьяна Писарева
Важно распознать симптомы: чем раньше начато лечение, тем лучше человек восстанавливается после инсульта.
Важно распознать симптомы: чем раньше начато лечение, тем лучше человек восстанавливается после инсульта.
ФОТО: Freepic

Ежегодно в мире „мозговой удар“ настигает более 15 млн человек. Инсульт – одна из ведущих причин смертности и инвалидности в мире, причем он в последние годы молодеет: не менее 20% нарушений кровообращения отмечаются у больных, которым нет и 50. По каким признакам можно определить инсульт у себя или у другого человека и какую помощь можно получить, узнавала „МК-Эстония“.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире ежегодно происходит 6 миллионов инсультов. Вероятность инсульта с профессиональной деятельностью напрямую не связана: 30% перенесших инсульт занимались до удара умственной деятельностью, 31–33% физическим трудом, а 27–29% совмещали интеллектуальную и физическую работу. Зато четко прослеживается возрастная связь с вероятностью инсульта – после 55 лет риск значительно повышается и каждые последующие десять лет удваивается.

Инсульт чаще развивается у тех, чьи близкие родственники уже пострадали от этого заболевания. В возрастном интервале от 45 до 55 лет инсульт у мужчин случается вдвое чаще, чем у женщин, причем европеоидная раса подвержена ему в наименьшей степени.

Инсульт – одна из главных причин преждевременной смертности, он занимает в списке ВОЗ второе место после ишемической болезни сердца и обгоняет раковые заболевания. В 2004 году ВОЗ объявила инсульт глобальной эпидемией. Тогда же был установлен Всемирный день борьбы с инсультом – 29 октября.

Инсульт происходит у более 4000 жителей Эстонии каждый год, это – основное заболевание, вызывающее тяжелую инвалидность. Причем у жителей Эстонии трудоспособного возраста инсульт возникает значительно чаще, чем в других странах Европы.

Кто в группе риска?

Инсульт может поразить любого человека. Некоторые факторы риска, вроде развития аневризмы или появления тромба в результате травмы, трудно контролировать. Однако значительное количество факторов обусловлено в основном образом жизни.

К таким факторам относятся:

• повышенное артериальное давление;

• высокий уровень холестерина;

• диабет;

• ожирение и избыточный вес;

• сердечно-сосудистые заболевания;

• курение;

• употребление наркотиков;

• употребление алкоголя;

• психические расстройства;

• хронический стресс.

Чтобы понимать, есть ли риск инсульта, сложные исследования не нужны: достаточно следить за состоянием сосудов и давлением.

Возможности реабилитации

В Эстонии организация и финансирование восстановительного лечения и реабилитации разделены на две параллельно действующие системы: 1) систему восстановительного лечения – ее финансирует Касса здоровья (TK), и она относится к системе здравоохранения; 2) система реабилитации – ее финансирует Департамент социальной защиты (SKA), и она относится к социальной сфере.

У обеих этих параллельных систем – общая цель: поддерживать заболевших людей для достижения ими возможно большей самостоятельности в повседневной жизни и их (ре)интеграции в общество.

Руководитель проектов отдела лечебных услуг ТК Лийз Паас говорит, что реабилитацию начинают, как только позволяет общее состояние больного, часто уже через 24–48 часов после инсульта. Если по окончании первичного лечения у больного сохраняются некоторые функциональные нарушения, лечащий врач направляет его на реабилитацию.

Восстановительное лечение можно получить в различных центрах по всей Эстонии, крупнейшие из которых – реабилитационный центр Северо-Эстонской региональной больницы, неврологический реабилитационный центр в Хаапсалу и Клиника спортивной медицины и реабилитации клиники Тартуского университета.

Более подробную информацию о региональных вариантах лечения могут предоставить как реабилитационные, так и семейные врачи.

„После инсульта большая часть выздоровления происходит в первые два-три месяца и в меньшей степени в четвертый-шестой месяцы. Постинсультную реабилитацию можно разделить на функционально-восстанавливающее и функционально-поддерживающее лечение, – отмечает Паас. – Мы оплачиваем реабилитационные услуги, включенные в перечень медицинских услуг ТК“.

Пациенты, постинсультная реабилитация которых не была эффективной, ввиду чего их самостоятельность в повседневной жизни или уходе за самим собой затруднена, могут нуждаться в услугах попечения и посторонней круглосуточной помощи. Их можно получить в домах попечения, где имеются круглосуточные или дневные услуги ухода медсестры, а также занятия со специалистом.

Есть также фирмы, предлагающие платные услуги по уходу, но проще всего обратиться к семейному врачу, который при необходимости направит к человеку медсестру. Услуги попечения можно получить и через органы местного самоуправления.

„В больницах есть брошюры с информацией об инсульте, составлено руководство для пациентов „Постинсультная реабилитация“, имеется опыт консультирования. Поддержку оказывают медсестры и координаторы, занимающиеся лечением инсульта“, – добавила Паас.

Наиболее распространенные проблемы после инсульта

• Слабость в конечностях или паралич;

• Негибкость, или спастичность;

• Нарушения речи;

• Расстройства акта глотания, или дисфагия;

• Нарушения зрения;

• Нарушения работы мочевого пузыря и кишечника;

• Психические расстройства;

• Эпилепсия.

Социальная поддержка

Руководитель бюро экспертиз и социальных пособий SKA Лейла Лахтвеэ объясняет, что перенесший инсульт человек может ходатайствовать об определении степени недуга.

„После инсульта разумным сроком для подачи ходатайства считается срок в полгода – в случае, если у человека остаются проблемы в повседневной деятельности (например, с надеванием одежды, приемом пищи, движением, речью, гигиеническими процедурами), то есть человек не может самостоятельно это делать и нуждается в помощи в одном или нескольких действиях. Как правило, после таких острых состояний проводящий экспертизу врач не может адекватно оценить постоянность ограничений и степень их тяжести ранее, чем через полгода“, – говорит она.

По словам специалиста, если же имеющиеся ограничения особо не меняются и очевидный прогноз на восстановление невысок, разумно подать ходатайство об определении степени нарушения здоровья и раньше. Если лечащий врач считает, что он имеет дело с очень тяжелым случаем, полгода ждать не стоит.

Если у человека выявили недуг, то у него появляется право на социальное пособие. Пособие для взрослых составляет от 28,64 до 53,70 евро в месяц, в зависимости от степени тяжести недуга. Ходатайство нужно подавать в SKA.

Люди работоспособного возраста (16–64) могут ходатайствовать об оценке трудоспособности и определении степени тяжести недуга в Кассе по безработице.

Степень тяжести недуга и срок ее действия зависит от течения заболевания и возникновения постоянных ограничений. Как правило, cрок действия справки о недуге – от 6 месяцев до 5 лет.

Если у человека определена степень недуга, он может ходатайствовать об услуге социальной реабилитации, которой предшествует оценка в ее потребности со стороны консультанта SKA. С помощью услуги социальной реабилитации человек и семья учатся ежедневно справляться с особыми потребностями, связанными с состоянием здоровья.

Предоставление услуги социальной реабилитации организует SKA. Если выясняется, что человек нуждается в услуге социальной реабилитации, то оплачивать услугу обязан SKA.

Также у человека появляется право на государственную скидку на приобретение вспомогательных средств, таких как противопролежневые матрацы, подгузники, подлокотные костыли, инвалидные коляски, стулья-туалеты и душевые стулья, и т. д.

Наша тактика – профилактика

Профилактика инсульта основывается на основных принципах здорового образа жизни:

• Знать и контролировать свое артериальное давление.

• Не начинать курить или отказаться от курения как можно раньше.

• Добавлять в пищу как можно меньше соли и отказаться от консервов и полуфабрикатов, которые содержат ее в избыточном количестве.

• Контролировать уровень холестерина в крови.

• Соблюдать основные принципы здорового питания – есть больше овощей и фруктов, отказаться от добавленного сахара и насыщенного животного жира.

• Не употреблять алкоголь. Риск развития инсульта наиболее высок в первые часы после принятия спиртного.

• Регулярно заниматься спортом. Даже умеренная физическая нагрузка – прогулка или катание на велосипеде – уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта.

Поддержка близким

Cогласно исследованию, 22% жителей Эстонии в возрасте 16 лет и старше, то есть около 230 000 человек, ухаживают за человеком с хроническими проблемами со здоровьем или помогают кому-то с ограничениями в активности. Чаще всего – это пожилой родственник, которому нужна помощь по дому. У 30 000 человек на это уходит более 40 часов в неделю.

Более 40 000 человек помогают члену своей семьи или ухаживают за ним более 20 часов в неделю, сообщает Минсоцдел. Приблизительно 25 000 человек помогают своим близким или ухаживают за ними в течение 40 и более часов. Это способствует физическому и моральному истощению, и близким, ухаживающим за перенесшим инсульт человеком, тоже нужна помощь и поддержка.

В некоторых городах проходят курсы обучения для членов семьи, ухаживающих за больными. Там можно получить соответствующую информацию, поддержку и возможность пообщаться с людьми, у которых похожие заботы. Многие реабилитационные центры также предлагают помощь психолога.

Три совета психолога Никиты Григорьева

Никита Григорьев.

Реальность неприятна. Бывает так, что человек уже не восстановится – из-за возраста, из-за степени повреждений. Но инсульт – это не всегда приговор. При достаточном старании, когда человек дает себе достаточно времени на восстановление, - не недели или месяцы, а годы – мозг действительно может восстановиться за счет нейропластичности. Так что первое – не впадать в отчаяние.

Второе – забыть про быстрые результаты. Этот процесс похож на выращивание мышц в спортзале. Человеку нужно вырастить новые нейронные связи взамен поврежденных. Результаты дают время и работа.

Третье – делать, что получается. Добровольно снизить планку и строить свою жизнь от этой планки. Если после инсульта человек пытается сразу вернуться к прежней активной жизни, его ждет разочарование. Принять факт небольшого отката и делать то, что вы можете, в меру своих сил: найти хобби, помогать другим, слушать музыку, учиться, слушать себя и исследовать, на что вы способны в этом состоянии. И постепенно поднимать планку.

Личный опыт

Сергей Иванов рассказал, как он пережил инсульт в 31 год и как ему удалось восстановиться.

В 2011 году мне был 31 год. Я поехал навестить своих друзей в Лондоне, и все случилось в туалете „Старбакса“ близ Тауэрского моста.

Я мыл руки и вдруг ощутил сильный звон в ушах. Сразу стала болеть голова, я почувствовал что-то неладное с моим лицом. Потом я осознал, что мой язык словно онемел. Закралась мысль, что, может быть, в „Старбаксе“ используют новомодные средства от наркоманов, чтоб долго не сидели, ультразвук или что-то в этом роде, и это почему-то сработало на меня? Или, может быть, кто-то подбросил мне что-то в кофе ради смеха?

Сергей Иванов

Я достал телефон и понял, что не могу набрать цифры – правая рука меня не слушается. Я хотел выйти из туалета, и не мог, потому что не мог контролировать правую ногу, она пыталась делать какие-то круговые движения. Я вышел в зал, держась за стенку.

Мой друг спросил меня, что случилось, потому что я выглядел не как обычно. Я сказал – не знаю. Он спросил, не принял ли я наркотик, я ответил: нет. Я вообще никогда не принимал наркотики и всегда вел здоровый образ жизни. Мой друг сказал: ладно, давай выйдем, похоже, тебе надо подышать свежим воздухом. И едва я перешагнул порог „Старбакса“, меня вырвало. Было так стыдно. Мой друг вызвал скорую помощь.

Через десять минут медики меня погрузили в машину и стали спрашивать, что случилось, попросили назвать имя и фамилию. Я как-то ответил – в то время я еще не осознавал, как я говорю. Они попросили меня написать мои имя и фамилию, я написал и увидел, что я сам не понимаю написанное, это было даже не похоже на мой почерк. Стало ясно, происходит что-то серьезное. Меня увезли. В карете скорой помощи я боялся закрыть глаза, думал, что если закрою – то умру.

В больнице провели какие-то процедуры, потом пришли мои друзья и сказали: „У тебя инсульт, доктора сказали нам“. Из неотложки меня перевели в больницу, где я провел 4–5 дней.

Мне без конца проводили исследования и наблюдали. В то время я работал в недвижимости, и я сказал докторам – мне нужно возвращаться в Эстонию, у меня важная сделка. Они не хотели меня отпускать, но все же у пациента есть право выбирать, так что они провели еще пару тестов, пытаясь понять, почему инсульт произошел в 31 год. Дали мне лекарства с собой, шприц с разжижающим кровь средством, чтобы в полете не образовались тромбы, сказали, чтобы в Эстонии я пошел к своему врачу и ещё посетил кардиолога.

В Эстонии я пошел к семейному врачу, но такой сильной поддержки, как в Англии, я не ощутил. Семейный врач назначила физиотерапевта, который показывал, как делать упражнения, электростимуляцию мышц, и логопеда, которая, как я теперь понимаю, была не очень компетентна. Она показывала, как разрабатывать речевой аппарат, по большей части мы просто смеялись. А нужно было подробно оценить мое состояние, обнаружить мои проблемы с речью, но это не было сделано.

Я только через пять лет понял сам, что у меня афазия, т. е. мне трудно выражать свои мысли словами, потому что связь мозга с языком нарушена, и в нужный момент, когда надо сказать слово, оно не приходит на ум, вспоминается лишь через какое-то время, когда уже может быть поздно.

Моя семейная врач ничего мне не сказала о том, что я могу претендовать на какие-то выплаты от государства, что я могу оформить инвалидность после инсульта, поскольку моя трудоспособность значительно снизилась. Только с подачи моей мамы я заполнил какую-то анкету… как оказалось, моя трудоспособность была снижена на 80–85 процентов. Никакой реабилитации тоже не предложили: максимум посоветовали массаж и физиотерапию в Пуруской больнице и логопеда, которая только-только получила диплом.

Мне никто не сказал, что происходит с человеком, когда у него инсульт. В сфере недвижимости нужно общаться и хорошо говорить, а я потерял возможность разговаривать с людьми. Я понял, что я не могу общаться с клиентами, как раньше, что не могу контролировать процесс разговора. При ходьбе по улице и чувствовал, будто правая нога волочится. Я утратил свой почерк, который раньше был четкий и аккуратный, как у архитектора, он до сих пор не восстановился. Я постоянно чувствовал себя обессиленным. Были проблемы с глазами – туннельное зрение. Началась депрессия.

Моя жизнь до инсульта была очень хорошей – я был абсолютно здоров, не имел лишнего веса, правильно питался, плавал в бассейне, никогда не пил, не курил, не принимал наркотики. Когда я сдавал кровь на анализ, врач никогда мне не говорил, что у меня вообще какие-то проблемы есть.

Не сразу пришло понимание, что мне нужно быть благодарным за то, что я могу делать то, что могу: видеть, ходить, говорить так, чтобы люди меня пусть со второго, третьего раза – но понимали.

Еще в Англии врач мне сказал, что у меня еще будет депрессия из-за инсульта, так чтобы я нашел для себя что-то позитивное, изменил свою жизнь.

Я закрыл свой офис и переехал в Англию, чтобы начать с чистого листа. Я решил посвятить себя уходу за людьми, в том числе – пережившими инсульт, как и я, и медицине. Теперь я работаю в системе здравоохранения в Англии.

Терапевтическое окно – 6 часов

Любой, кто заметит какие-либо из нижеперечисленных симптомов у себя или другого человека, должен немедленно вызвать скорую помощь, потому что лечение зависит от времени. Не нужно бояться обращаться к врачам на всякий случай: хотя и очень редко, инсульты, к сожалению, случаются и у очень молодых людей, и у детей.

• Внезапная слабость в лице, руке или ноге, чаще всего на одной стороне тела;

• внезапное помутнение сознания, проблемы с речью или с пониманием речи;

• внезапные проблемы со зрением в одном или обоих глазах;

• внезапное нарушение походки, головокружение, потеря равновесия или координации;

• внезапная сильная головная боль по неизвестной причине.

Очень важно сразу распознать его симптомы, чтобы как можно быстрее вызвать бригаду скорой помощи. Ведь чем раньше начато лечение, тем лучше человек восстанавливается после инсульта.

Необходимо помнить! Время, за которое можно успеть восстановить кровоток в артерии после ишемического инсульта и остановить гибель клеток головного мозга – „терапевтическое окно“ – 6 часов. Чем раньше пациент обратится за медицинской помощью, тем более эффективным будет лечение.

Центры восстановительного лечения или сестринской помощи

Инсультный центр (Западно-Таллиннская центральная больница)

Палдиски мнт. , 68, A-корпус, 9-й этаж

650 7390

Неврологический центр (Северо-Эстонская региональная больница)

Ю. Сютисте теэ, 19, B-корпус, 10-й этаж

617 1300

Ида-Вируская Центральная Больница

Кескпуйестеэ, 38, Кивиыли

331 1133

Рави 10-d, Кохтла-Ярве

331 1133

Тервизе, 1, Кохтла-Ярве

331 1133

Силламяэская больница

Отделение сестринской помощи

И.Павлова, 12-a

392 9901

Нарвская больница

Стационарная сестринская помощь

Хайгла, 7

357 1835

Клиника Тартуского университета

Клиника неврологии. Единственная больница в Южной Эстонии, где при инсульте круглосуточно проводится тромболиз и тромбэктомия

Л. Пуусепа, 8

731 8111

Отделение стационарного восстановительного лечения

Рийа, 167

731 8111

Отделение стационарной сестринской помощи

Л. Пуусепа, 6

731 8111

Отделение амбулаторного восстановительного лечения

Л. Пуусепа, 1a

731 8111

Раквереская больница

Амбулаторное восстановительное лечение

Тулевику, 1

322 3984

Стационарная сестринская помощь

Лыуна пыйк, 1

322 9099

Реабилитационный центр Хаапсалу

Садама, 16

4725 404

Полезные ссылки

Информативный тематический веб-сайт

https://insult.ee/

Реабилитационные услуги Кассы здоровья

https://www.tervisekassa.ee/taastusravi

Бланк ходатайства об определении степени нарушения здоровья

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/blanketid

Курсы, консультации и всестороннюю помощь предлагает портал „Уход за близкими“

https://www.omastehooldus.eu

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