Драгоценные минуты: как распознать инсульт и где получить помощь?

Руководитель проектов отдела лечебных услуг ТК Лийз Паас говорит, что реабилитацию начинают, как только позволяет общее состояние больного, часто уже через 24–48 часов после инсульта. Если по окончании первичного лечения у больного сохраняются некоторые функциональные нарушения, лечащий врач направляет его на реабилитацию.

В Эстонии организация и финансирование восстановительного лечения и реабилитации разделены на две параллельно действующие системы: 1) систему восстановительного лечения – ее финансирует Касса здоровья (TK), и она относится к системе здравоохранения; 2) система реабилитации – ее финансирует Департамент социальной защиты (SKA), и она относится к социальной сфере.

Инсульт происходит у более 4000 жителей Эстонии каждый год, это – основное заболевание, вызывающее тяжелую инвалидность. Причем у жителей Эстонии трудоспособного возраста инсульт возникает значительно чаще, чем в других странах Европы.

Инсульт – одна из главных причин преждевременной смертности, он занимает в списке ВОЗ второе место после ишемической болезни сердца и обгоняет раковые заболевания. В 2004 году ВОЗ объявила инсульт глобальной эпидемией. Тогда же был установлен Всемирный день борьбы с инсультом – 29 октября.

Инсульт чаще развивается у тех, чьи близкие родственники уже пострадали от этого заболевания. В возрастном интервале от 45 до 55 лет инсульт у мужчин случается вдвое чаще, чем у женщин, причем европеоидная раса подвержена ему в наименьшей степени.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире ежегодно происходит 6 миллионов инсультов. Вероятность инсульта с профессиональной деятельностью напрямую не связана: 30% перенесших инсульт занимались до удара умственной деятельностью, 31–33% физическим трудом, а 27–29% совмещали интеллектуальную и физическую работу. Зато четко прослеживается возрастная связь с вероятностью инсульта – после 55 лет риск значительно повышается и каждые последующие десять лет удваивается.

„После инсульта разумным сроком для подачи ходатайства считается срок в полгода – в случае, если у человека остаются проблемы в повседневной деятельности (например, с надеванием одежды, приемом пищи, движением, речью, гигиеническими процедурами), то есть человек не может самостоятельно это делать и нуждается в помощи в одном или нескольких действиях. Как правило, после таких острых состояний проводящий экспертизу врач не может адекватно оценить постоянность ограничений и степень их тяжести ранее, чем через полгода“, – говорит она.

Есть также фирмы, предлагающие платные услуги по уходу, но проще всего обратиться к семейному врачу, который при необходимости направит к человеку медсестру. Услуги попечения можно получить и через органы местного самоуправления.

Пациенты, постинсультная реабилитация которых не была эффективной, ввиду чего их самостоятельность в повседневной жизни или уходе за самим собой затруднена, могут нуждаться в услугах попечения и посторонней круглосуточной помощи. Их можно получить в домах попечения, где имеются круглосуточные или дневные услуги ухода медсестры, а также занятия со специалистом.

Более 40 000 человек помогают члену своей семьи или ухаживают за ним более 20 часов в неделю, сообщает Минсоцдел. Приблизительно 25 000 человек помогают своим близким или ухаживают за ними в течение 40 и более часов. Это способствует физическому и моральному истощению, и близким, ухаживающим за перенесшим инсульт человеком, тоже нужна помощь и поддержка.

Cогласно исследованию, 22% жителей Эстонии в возрасте 16 лет и старше, то есть около 230 000 человек, ухаживают за человеком с хроническими проблемами со здоровьем или помогают кому-то с ограничениями в активности. Чаще всего – это пожилой родственник, которому нужна помощь по дому. У 30 000 человек на это уходит более 40 часов в неделю.

• Добавлять в пищу как можно меньше соли и отказаться от консервов и полуфабрикатов, которые содержат ее в избыточном количестве.

Если у человека определена степень недуга, он может ходатайствовать об услуге социальной реабилитации, которой предшествует оценка в ее потребности со стороны консультанта SKA. С помощью услуги социальной реабилитации человек и семья учатся ежедневно справляться с особыми потребностями, связанными с состоянием здоровья.

Если у человека выявили недуг, то у него появляется право на социальное пособие. Пособие для взрослых составляет от 28,64 до 53,70 евро в месяц, в зависимости от степени тяжести недуга. Ходатайство нужно подавать в SKA.

По словам специалиста, если же имеющиеся ограничения особо не меняются и очевидный прогноз на восстановление невысок, разумно подать ходатайство об определении степени нарушения здоровья и раньше. Если лечащий врач считает, что он имеет дело с очень тяжелым случаем, полгода ждать не стоит.

Я достал телефон и понял, что не могу набрать цифры – правая рука меня не слушается. Я хотел выйти из туалета, и не мог, потому что не мог контролировать правую ногу, она пыталась делать какие-то круговые движения. Я вышел в зал, держась за стенку.

Я мыл руки и вдруг ощутил сильный звон в ушах. Сразу стала болеть голова, я почувствовал что-то неладное с моим лицом. Потом я осознал, что мой язык словно онемел. Закралась мысль, что, может быть, в „Старбаксе“ используют новомодные средства от наркоманов, чтоб долго не сидели, ультразвук или что-то в этом роде, и это почему-то сработало на меня? Или, может быть, кто-то подбросил мне что-то в кофе ради смеха?

В 2011 году мне был 31 год. Я поехал навестить своих друзей в Лондоне, и все случилось в туалете „Старбакса“ близ Тауэрского моста.

Третье – делать, что получается. Добровольно снизить планку и строить свою жизнь от этой планки. Если после инсульта человек пытается сразу вернуться к прежней активной жизни, его ждет разочарование. Принять факт небольшого отката и делать то, что вы можете, в меру своих сил: найти хобби, помогать другим, слушать музыку, учиться, слушать себя и исследовать, на что вы способны в этом состоянии. И постепенно поднимать планку.

Реальность неприятна. Бывает так, что человек уже не восстановится – из-за возраста, из-за степени повреждений. Но инсульт – это не всегда приговор. При достаточном старании, когда человек дает себе достаточно времени на восстановление, - не недели или месяцы, а годы – мозг действительно может восстановиться за счет нейропластичности. Так что первое – не впадать в отчаяние.

В некоторых городах проходят курсы обучения для членов семьи, ухаживающих за больными. Там можно получить соответствующую информацию, поддержку и возможность пообщаться с людьми, у которых похожие заботы. Многие реабилитационные центры также предлагают помощь психолога.

Мой друг спросил меня, что случилось, потому что я выглядел не как обычно. Я сказал – не знаю. Он спросил, не принял ли я наркотик, я ответил: нет. Я вообще никогда не принимал наркотики и всегда вел здоровый образ жизни. Мой друг сказал: ладно, давай выйдем, похоже, тебе надо подышать свежим воздухом. И едва я перешагнул порог „Старбакса“, меня вырвало. Было так стыдно. Мой друг вызвал скорую помощь.

Через десять минут медики меня погрузили в машину и стали спрашивать, что случилось, попросили назвать имя и фамилию. Я как-то ответил – в то время я еще не осознавал, как я говорю. Они попросили меня написать мои имя и фамилию, я написал и увидел, что я сам не понимаю написанное, это было даже не похоже на мой почерк. Стало ясно, происходит что-то серьезное. Меня увезли. В карете скорой помощи я боялся закрыть глаза, думал, что если закрою – то умру.

В больнице провели какие-то процедуры, потом пришли мои друзья и сказали: „У тебя инсульт, доктора сказали нам“. Из неотложки меня перевели в больницу, где я провел 4–5 дней.

Мне без конца проводили исследования и наблюдали. В то время я работал в недвижимости, и я сказал докторам – мне нужно возвращаться в Эстонию, у меня важная сделка. Они не хотели меня отпускать, но все же у пациента есть право выбирать, так что они провели еще пару тестов, пытаясь понять, почему инсульт произошел в 31 год. Дали мне лекарства с собой, шприц с разжижающим кровь средством, чтобы в полете не образовались тромбы, сказали, чтобы в Эстонии я пошел к своему врачу и ещё посетил кардиолога.

В Эстонии я пошел к семейному врачу, но такой сильной поддержки, как в Англии, я не ощутил. Семейный врач назначила физиотерапевта, который показывал, как делать упражнения, электростимуляцию мышц, и логопеда, которая, как я теперь понимаю, была не очень компетентна. Она показывала, как разрабатывать речевой аппарат, по большей части мы просто смеялись. А нужно было подробно оценить мое состояние, обнаружить мои проблемы с речью, но это не было сделано.