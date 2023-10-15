Пить или не пить: как побороть алкогольную зависимость?

„Поэтому существуют группы психологической помощи, которые работают со взрослыми детьми алкоголиков. Они не обязательно сами становятся алкозависимыми, но тот факт, что их родители злоупотребляли, оказал на них серьезное влияние. К алкоголю они обычно не относятся равнодушно. Может быть полное отрицание и борьба с этим. А бывает, что человек, например, бессознательно выбирает партнера-алкоголика и решает с ним свои детские проблемы“, – констатирует специалист.

„Да, это ошибочный способ адаптации, но для таких людей бросить пить и существовать без алкоголя сложно. В этом случае нужно искать альтернативы, каким способом можно достичь эффекта без алкоголя, чем его заменить. Этот способ должен быть основан не на отрицании алкоголя как такового, а на том, что алкоголь выполняет какую-то функцию в жизни, и теперь эту функцию будет выполнять что-то другое. Например, известно, что алкоголь – это один из самых эффективных релаксантов. Значит, нужно найти новые способы расслабления“, – объясняет Листопад.

Эстония относится к странам со скандинавской культурой употребления алкоголя, где алкоголь пьют в больших количествах за раз с целью опьянения. В странах с континентальной культурой алкоголь преимущественно употребляют за едой и в меньших количествах. Так неужели вся причина в географии? Но даже среди жителей Эстонии есть те, кто категорически не приемлет спиртного, и те, кто страдает алкогольной зависимостью, из-за которой рушатся семьи и судьбы.

Альтернативный метод, при котором расчет количества алкоголя ведется на одного совершеннолетнего жителя страны (от 15 лет и старше), показал, что на каждого жителя республики в возрасте от 15 лет и старше в 2021 году в Эстонии выпито 11,1 литра алкоголя. Если говорить об умеренности, то неумеренным считается употребление не менее шести единиц алкоголя за раз. Это, например, меньше бутылки вина (636 мл) или меньше трех банок пива по 0,5 (1464 мл).

„У подросткового организма сопротивляемость к таким вещам, естественно, намного меньше. Поэтому это заболевание происходит намного быстрее – с так называемым реактивным или злокачественным течением, – обращает внимание Волохонский. – У нас много денег тратится на социальную рекламу против алкоголизма. Но с какими-либо рекламными заявлениями можно выступать перед людьми, которые редко или мало выпивают. А для больных это все бесполезно. Мне кажется, если бы у нас было больше бесплатных кружков, всяких разных бесплатных секций для молодежи, это могло бы помочь. Надо что-то предложить людям“. Алкоголизм, подчеркивает нарколог, – болезнь хроническая, и, как и любая другая хроническая болезнь, неизлечим.

Нарколог Борис Волохонский, который много лет помогает людям с зависимостью, констатирует, что алкоголизм стал намного моложе и в отличие от 50-летней давности теперь начинается с крепких напитков, а не со слабых.

„В советское время было популярно возражение: „Какой же я алкоголик? Я же в костюме и в галстуке“. Как будто это как-то связано. Все пути к выздоровлению начинаются с признания того, что есть проблема. По этому же принципу, например, работают клубы анонимных алкоголиков. Признание – начало решения, – подчеркивает Дмитрий Листопад. – Кому-то везет, и он бросает пить на раз. Допустим, что-то произошло, совершил аварию и остался жив или взглянул на себя со стороны, глазами своего ребенка, и прекратил пить. Но в любом случае надо начинать с принятия того, что „у меня есть эта проблема, я с ней не справляюсь, мне нужна помощь“. Тогда помощь будет эффективной“.

„Это путь в никуда, потому что возникает двойная невозможность. С одной стороны – нарциссическая уверенность в своем успехе, а с другой стороны – человек, с которым пытаются решить проблемы из родительско-детских отношений, – объясняет психолог. – Выход здесь один – отказ от мысли „я кого-то спасу и исправлю“. Помочь можно, но человек должен сам хотеть этой помощи, спасения“.

„Часто случается, что женщина выбирает мужчину-алкоголика с мыслью спасти его, – продолжает психолог. – Обычно для обоих это уже не первые отношения, и предыдущие были разрушены тоже по причине алкоголизма. У меня в практике были такие случаи, и всегда возникает вопрос к женщине: что дает вам основание думать, что раз другие не справились, то вы справитесь?“

„Может быть стойкая ремиссия на много-много лет. Есть пациенты, которые не пьют по 24 года. Они находятся в ремиссии и помнят каждый день о том, что они больны. С диабетом или ревматизмом можно жить очень долго, если соблюдать правила личной безопасности. То же самое касается любой хронической болезни, в том числе – алкоголизма. Обещать пациенту полное выздоровление нельзя, это поступки шарлатана“, – заявляет Борис Волохонский.

Он отмечает, что алкоголизм не зависит от генов. „Я в это не верю! Все имеют риск, взращивается все. Даже мышам прививали алкоголизм. Так что лучше не начинать вообще, – замечает нарколог. – Успех лечения зависит от желания пациента, от того, насколько он настроен, насколько он готов к трезвости, потому что трезвость – это страшный труд, это очень тяжело. Обычный человек не испытывает удовольствие от трезвости и не задумывается об этом, потому что у него нет проблем с алкоголем. Трезвость – это норма. Но для алкоголика очень сложно прийти к этой норме. Кто-то держится три дня, кто-то – три года, кто-то – 23 года“.

Нарколог опровергает миф о том, что женский алкоголизм неизлечим. Он еще раз повторяет, что любой алкоголизм – хроническое заболевание, которое не излечивается.

„Есть нюанс. Женщины тоже ко мне обращаются, но делают это обычно позже. Мужчинам нужен кураж – выпил, пошел на улицу, ввязался в авантюру. А женщина в начале своей алкоголизации просто сидит дома и пьет. Поэтому она обращается к врачу, когда уже ситуация сильно запущена. Женщина до последнего старается сохранить свое лицо, думает, что сама справится, из-за чего обращается гораздо позже, – объясняет Волохонский. – А в плане шансов на ремиссию они одинаковы: и у женщин, и у мужчин“.