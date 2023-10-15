В Нарве погиб мотоциклист

По словам оперативного начальника Нарвского отделения полиции Инги Пярнасте, по предварительным данным, авария произошла, когда мотоцикл Yamaha въехал в автомобиль Volkswagen на красном сигнале светофора.

„В результате столкновения 42-летний мужчина, управлявший мотоциклом, слетел с мотоцикла и получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия“, - сказала Пярнасте. 25-летний мужчина, находившийся в машине, не пострадал.

По словам Пярнасте, после столкновения мотоцикл оказался в нескольких сотнях метров от места ДТП.

„Авария произошла в черте города в зоне разрешенной скорости 50 км/ч, однако по предварительной информации, полученной на месте происшествия, можно предположить, что скорость мотоциклиста могла быть выше допустимой. Все детали аварии, в том числе скорость мотоцикла и возможное состояние опьянения мужчины, управлявшего им, будут выяснены в ходе начатого уголовного производства“, - добавила Пярнасте.

Мотоциклист был в отвечавшем требованиям шлеме. В момент аварии дорога была мокрой и скользкой.

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