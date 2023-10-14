Нарвский художник Вован Каштан шутит по поводу компенсации от полиции: больше бы посидел — больше бы заработал(1)
Вируский уездный суд отменил решение полиции о правонарушении и постановил возместить художнику Вовану Каштану ущерб, причиненный ему содержанием под стражей за надпись „Дети“ перед зданием бывшего ДК имени Герасимова в Нарве. Но штраф за граффити у места, где стоял нарвский танк, суд оставил в силе. RusDelfi связался с художником, а также с его защитником юристом Евгением Криштафовичем, чтобы прояснить ситуацию.
„Это не последняя посадка"
В Нарве около Дома культуры имени Герасимова 8 мая появилась надпись „Дети“, сделанная краской. Это же слово было нанесено на асфальт перед академическим театром в Мариуполе, но это не помешало российским войскам разбомбить украинский театр. По итогам перфоманса 8 мая полиция задержала художника Вована Каштана за проведение акции, а также возбудила дело о проступке и выписала штраф.
Новость о том, что решение полиции о правонарушении было отменено, Каштан воспринял радостно, рассказывает он RusDelfi. „Особенно и тот факт, что мне возместят ущерб, причиненный содержанием под стражей — 174 евро и 9 центов. Хочется немного позлорадствовать и на эти деньги что-нибудь устроить. Сумма такая, потому то учитывает то количество часов, на которые я был неправомочно задержан. По закону есть ставка, и из ее расчета так и получилось. Больше бы посидел — больше бы заработал. Это не последняя посадка, поэтому есть аргументы, чтобы еще денег отработать, — шутит Каштан. — По сути это работает так: посидел, получил информационный детокс, отдохнул и денег заработал. Я доволен“.
— Важно ли для тебя было, что власти признали то, что твое задержание было незаконным?