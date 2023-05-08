ФОТО | Арт-активист Каштан признался, что надпись „ДЕТИ“ - его рук дело

Тот факт, что это сделал Каштан, неофициально подтвердили несколько источников, но в полиции, ссылаясь на закон о защите личных данных, не подтвердили, хотя и не опровергли причастность Каштана к нанесению на асфальт надписи. Полиция начала производство по делу о проступке. В данном случае речь идет об имущественном ущербе владельцу территории.

„Личность человека, который сделал надпись, установлена, он задержан, все подробности и цели совершенного деяния полиция выяснит в ходе производства“, - ответили RusDelfi в пресс-службе полиции.

Служба охраны городского порядка Нарвы в данное время убирает надпись. Сегодня вечером от нее не останется ни следа.

Мэр Нарвы назвала эту надпись провокационной. В соцсетях мнения горожан разошлись, многие говорят „спасибо“ за создание мемориала в память о погибших в Мариуполе детях.

Для Владимира Каштана это второе попадание в полицию за граффити в Нарве. Первый раз его задерживали по поводу создания надписи у парковки рядом с местом, где стоял памятник-танк. О том, почему он это сделал, арт-активист рассказывал в интервью RusDelfi. В данный момент Вован Каштан не на связи. Сколько он пробудет в полиции, пока неизвестно.