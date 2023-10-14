14.10.2023, 16:28
В субботу утром взрывом угрожали Торговому центру Виру. Полиция до сих пор не знает, кто стоит за угрозами
ФОТО: | Delfi Meedia
За последние три дня волна угроз о взрывах захлестнула школы и другие государственные учреждения. В субботу предупреждение о взрыве по телефону получил торговый центр „Виру“.
Леннарт Камс, представитель пыхьяской префектуры, сообщил Delfi, что полиция не получала никакой информации о распространении новых писем с угрозами. Однако сегодня около 11 часов в центр тревоги поступила информация о том, что в торговый центр „Виру“ по телефону поступила угроза взрыва. Саперы проверили центр и ничего опасного там не обнаружили.