ЧП и криминал
14.10.2023, 16:28

В субботу утром взрывом угрожали Торговому центру Виру. Полиция до сих пор не знает, кто стоит за угрозами

 
Торговый центр „Виру“
Торговый центр „Виру“
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

За последние три дня волна угроз о взрывах захлестнула школы и другие государственные учреждения. В субботу предупреждение о взрыве по телефону получил торговый центр „Виру“.

Леннарт Камс, представитель пыхьяской префектуры, сообщил Delfi, что полиция не получала никакой информации о распространении новых писем с угрозами. Однако сегодня около 11 часов в центр тревоги поступила информация о том, что в торговый центр „Виру“ по телефону поступила угроза взрыва. Саперы проверили центр и ничего опасного там не обнаружили.

Камс объяснил, что цель злонамеренных массовых рассылок — напугать как можно больше людей и парализовать общество. По его словам, полиция проанализировала формулировки отправленных писем, способ отправки, получателей и возможное происхождение. Кроме того, полиция опирается на информацию, полученную от следователей, аналитиков и партнеров, в том числе латвийских и литовских коллег.

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