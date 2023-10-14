В субботу утром взрывом угрожали Торговому центру Виру. Полиция до сих пор не знает, кто стоит за угрозами

Леннарт Камс, представитель пыхьяской префектуры, сообщил Delfi, что полиция не получала никакой информации о распространении новых писем с угрозами. Однако сегодня около 11 часов в центр тревоги поступила информация о том, что в торговый центр „Виру“ по телефону поступила угроза взрыва. Саперы проверили центр и ничего опасного там не обнаружили.