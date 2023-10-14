Шторм снова набирает силу: метеослужба вынесла предупреждение второго уровня

По состоянию на 11:00 субботы из-за сильного ветра метеослужба объявила второй уровень предупреждения для Саареского, Хийуского и Пярнуского уездов, района Чудского озера и северной части Балтийского моря. Предупреждение второго уровня выдается при опасных погодных условиях, когда происходят необычные погодные явления.

По данным метеослужбы, на остальной территории Эстонии в настоящее время действует предупреждение первого уровня. Это означает, что погода может стать опасной только при определенных условиях.

Синоптик Кайро Кийтсак в пятницу написал в социальных сетях, что помимо сильного ветра, в эти выходные ожидаются кучевые облака и гроза, также не исключен град. По словам Кийтсака, шторм утихнет к полудню воскресенья, но сильный ветер сохранится и на следующей неделе.

На карте перебоев в передаче электроэнергии видно, что по состоянию на 11:30 самые большие перебои наблюдаются в Ида-Вирумаа, где в настоящее время без электричества остаются 1225 домохозяйств. В настоящее время в Пярнуском уезде 528 домов без электричества. Серьезных отключений электроэнергии в других местах нет.

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