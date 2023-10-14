Каким образом люди часто подвергают свою жизнь опасности?

В мае этого года одним ранним утром в „рядном“ доме в Ида-Вирумаа вспыхнул пожар. Здание получило масштабные повреждения и частично разрушилось. По предварительной оценке, причиной возгорания стал неисправный холодильник.

В доме не было корректно установленного дымового датчика, при пожаре пострадали два человека. „Владелец по какой-то причине снял датчик, и прибор не выполнял свою функцию так, как должен“, – уточнила эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет.

Почему датчик отсутствует?

Причин, почему во многих домах датчика нет или же он устарел, множество. По словам Таавет, роль играет как финансовое положение людей, так и стиль жизни. Для некоторых семей датчик за пару десятков евро – дорогое удовольствие. При этом срок службы дымового датчика – в зависимости от производителя – составляет от трех до десяти лет, и если поделить стоимость прибора на эти годы, то устройство, которое потенциально может спасти вам жизнь, стоит совсем недорого.

Таавет добавила, что в ходе консультаций на дому спасатели часто видят, что в домах, где часто курят в помещении, дымовой датчик часто снимают потому, что он мешает курить. „К сожалению, если снять датчик, он не предупредит об опасности“, – подчеркнула специалист.

Менеджер услуги G4S Nublu Эвели Хунт отметила, что печальнее всего, когда люди отказываются от датчика дыма или угарного газа по той причине, что он постоянно срабатывает. „Постоянный сигнал тревоги означает, что есть какая-либо причина, почему датчик срабатывает, и что-то надо сделать. Например, проверить топку или скорректировать способ растопки, перестать курить в комнате или установить датчик подальше от кухни, – посоветовала она. – Надо выяснять причину, а не отказываться от датчика, спасающего жизни“.