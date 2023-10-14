Каким образом люди часто подвергают свою жизнь опасности?
О том, что в доме обязательно должен быть дымовой датчик, знают все, и очевидно, что если он лежит где-то в глубине шкафа, пользы от него нет. Эффективно выполнять свою работу может только правильно установленный и проверенный датчик. Но что показывает практика?
В мае этого года одним ранним утром в „рядном“ доме в Ида-Вирумаа вспыхнул пожар. Здание получило масштабные повреждения и частично разрушилось. По предварительной оценке, причиной возгорания стал неисправный холодильник.
В доме не было корректно установленного дымового датчика, при пожаре пострадали два человека. „Владелец по какой-то причине снял датчик, и прибор не выполнял свою функцию так, как должен“, – уточнила эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет.
Почему датчик отсутствует?
Причин, почему во многих домах датчика нет или же он устарел, множество. По словам Таавет, роль играет как финансовое положение людей, так и стиль жизни. Для некоторых семей датчик за пару десятков евро – дорогое удовольствие. При этом срок службы дымового датчика – в зависимости от производителя – составляет от трех до десяти лет, и если поделить стоимость прибора на эти годы, то устройство, которое потенциально может спасти вам жизнь, стоит совсем недорого.
Таавет добавила, что в ходе консультаций на дому спасатели часто видят, что в домах, где часто курят в помещении, дымовой датчик часто снимают потому, что он мешает курить. „К сожалению, если снять датчик, он не предупредит об опасности“, – подчеркнула специалист.
Менеджер услуги G4S Nublu Эвели Хунт отметила, что печальнее всего, когда люди отказываются от датчика дыма или угарного газа по той причине, что он постоянно срабатывает. „Постоянный сигнал тревоги означает, что есть какая-либо причина, почему датчик срабатывает, и что-то надо сделать. Например, проверить топку или скорректировать способ растопки, перестать курить в комнате или установить датчик подальше от кухни, – посоветовала она. – Надо выяснять причину, а не отказываться от датчика, спасающего жизни“.
Статистика пожаров с летальным исходом за четыре года говорит о том, что показатели, связанные с наличием датчика, со временем не улучшились – даже наоборот. Под отсутствием исправного дымового датчика подразумеваются ситуации, когда исправный дымовой датчик отсутствовал, когда датчик не был исправен или же информация о его наличии и исправности отсутствует.
Какие ошибки допускаются?
Как было упомянуто выше, срок службы дымового датчика – в зависимости от производителя – составляет до десяти лет. Если прибор отслужил свое, его надо срочно заменить. Однако, по словам Таавет, нередко люди даже не догадываются, что у датчика есть свой срок годности, по истечении которого прибор больше не может эффективно справляться со своей задачей.
Хунт указала, что самая распространенная ошибка – неверное расположение дымового датчика. Например, датчик не крепят к потолку, а хранят в упаковке или кладут на шкаф. „Быстрее всего датчик обнаруживает пожар, когда он установлен максимально высоко, вдали от объектов, препятствующих циркуляции воздуха, – добавила она. – Клиентам Nublu мы говорим, что датчик должен быть установлен в открытом помещении в центре жилища, его надо прикрутить к потолку шурупами“.
Хунт отметила, что люди зачастую не осознают и того, что дымовой датчик надо регулярно проверять и обслуживать. Например, многие не смотрят, не пора ли поменять батарейки. Она добавила, что за годы работы торговые представители Nublu посетили дома нескольких сотен тысяч семей Эстонии и пришли к выводу, что почти в половине домов срок службы дымового датчика истек.
Упростите себе жизнь
К счастью, рутинные действия, связанные с дымовым датчиком, можно успешно делегировать. Например, умный датчик дыма и угарного газа сам сообщает о том, что у него садится батарейка. Также он информирует об истечении срока годности или том, что его необходимо заменить из-за неисправности. А семья чувствует себя в большей безопасности благодаря тому, что умный датчик сообщит об опасности, даже когда дома никого нет.
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