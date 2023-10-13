Новости Эстонии
13.10.2023, 20:00

В воскресенье в Пыхья-Таллинне состоится осенняя ярмарка

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Sügislaat Tondiloo pargis
Sügislaat Tondiloo pargis
ФОТО: henri-kristian kirsip | Delfi Meedia

В воскресенье, 15 октября в Пыхья-Таллинне в прибрежном парке на Штромке состоится большая осенняя ярмарка с богатой культурной программой.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, на ярмарке будет порядка 70 продавцов, которые предложат хуторские и рыбные продукты, мед, грибы, а также одежду, игрушки и украшения. „В 12 часов начнется бесплатный концерт. Выступят Сийри Кянд, Яак Линнас, Маргарита Кустинская, Томассо Примавера, Давид Кирьянов и Семен Жидзик“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап и пригласила всех желающих на Штромку насладиться красочной осенью и разнообразной культурной программой.

Осенняя ярмарка в прибрежном парке на Штромке состоится 15 октября с 10 до 16 часов, концерт будет с 12 до 16.

Подробнее о мероприятии - здесь.

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