ФОТО | Как живет Тель-Авив после начала войны?
Алиса Ваксман закончила службу в израильской армии в феврале 2022 года. Сейчас она живет в пригороде Тель-Авива и не может поверить, что все происходит на самом деле. Призыву она больше не подлежит по состоянию здоровья. О том, как живут и что чувствуют сейчас простые израильтяне, девушка рассказала в интервью RusDelfi.
Какая ситуация в городе сейчас? Работают ли магазины, ходят ли люди на работу?
В городе сейчас по-разному. Магазины работают, транспорт ходит, но так себе. Поезда тоже — многие станции не работают. Многие люди сейчас работают из дома. Я работаю в аэропорту и езжу на свою работу.
Очень тревожно — каждый день случается что-то новое. Конечно, это не то же самое, что было в субботу, потому что тогда было ничего не ясно — пришли террористы, кого-то забрали в плен, очень много было фотографий и информационных вбросов. Мы даже не могли лечь спать и боялись всего. Было очень много ракетных обстрелов. Сейчас они тоже есть, но мы как-то более к этому подготовлены. Лично я немножко успокоилась и стараюсь держать себя в руках.
Из твоих друзей и знакомых есть те, кто пострадал от действий ХАМАСа? Кого-то призвали?
У меня призвали моего молодого человека, моих друзей, многих знакомых. Это касается и мальчиков, и девочек. Я просто не могу принять, что это правда. У знакомой женщины с работы пропала дочь — ее парня нашли мертвым. Похищенная девочка из Германии, про которую пишут многие СМИ (Шани Лук — прим. ред.), — ее знает один мой друг. Израиль — небольшая страна, в итоге все друг друга знают. Люди погибают, продолжают погибать.
Были ли мысли уехать? Почему в итоге осталась? Существует ли такая возможность у израильтян в принципе? Работают ли аэропорты?
Аэропорт работает. Сейчас ситуация такая, что самолеты просто боятся прилетать. Люди вылетают Израильскими авиалиниями, возможность улететь есть. Если человек не в запасе. Если же ты военнообязанный, то тебе в любой момент могут прислать цав шмоне (повестка о мобилизации резервистов) - это значит, что ты идешь на войну. И даже если ты за границей, получив такое сообщение, ты обязан явиться. Не придешь - ты дезертир. Люди это понимают и не видят смысла уезжать.
Моя семья очень хочет, чтобы я вернулась — я родом из России. Они хотят, чтобы я уехала, но я не могу. Мне очень страшно, и мое эмоциональное состояние сейчас не супер. Но я не могу позволить себе уехать. Потому что мой любимый человек на войне. Мои друзья на войне. И я хочу дождаться, когда они вернутся. Хочу, чтобы все закончилось.
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