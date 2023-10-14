ФОТО | Как живет Тель-Авив после начала войны?

Какая ситуация в городе сейчас? Работают ли магазины, ходят ли люди на работу?

В городе сейчас по-разному. Магазины работают, транспорт ходит, но так себе. Поезда тоже — многие станции не работают. Многие люди сейчас работают из дома. Я работаю в аэропорту и езжу на свою работу.

Очень тревожно — каждый день случается что-то новое. Конечно, это не то же самое, что было в субботу, потому что тогда было ничего не ясно — пришли террористы, кого-то забрали в плен, очень много было фотографий и информационных вбросов. Мы даже не могли лечь спать и боялись всего. Было очень много ракетных обстрелов. Сейчас они тоже есть, но мы как-то более к этому подготовлены. Лично я немножко успокоилась и стараюсь держать себя в руках.

Из твоих друзей и знакомых есть те, кто пострадал от действий ХАМАСа? Кого-то призвали?

У меня призвали моего молодого человека, моих друзей, многих знакомых. Это касается и мальчиков, и девочек. Я просто не могу принять, что это правда. У знакомой женщины с работы пропала дочь — ее парня нашли мертвым. Похищенная девочка из Германии, про которую пишут многие СМИ (Шани Лук — прим. ред.), — ее знает один мой друг. Израиль — небольшая страна, в итоге все друг друга знают. Люди погибают, продолжают погибать.

Были ли мысли уехать? Почему в итоге осталась? Существует ли такая возможность у израильтян в принципе? Работают ли аэропорты?

Аэропорт работает. Сейчас ситуация такая, что самолеты просто боятся прилетать. Люди вылетают Израильскими авиалиниями, возможность улететь есть. Если человек не в запасе. Если же ты военнообязанный, то тебе в любой момент могут прислать цав шмоне (повестка о мобилизации резервистов) - это значит, что ты идешь на войну. И даже если ты за границей, получив такое сообщение, ты обязан явиться. Не придешь - ты дезертир. Люди это понимают и не видят смысла уезжать.