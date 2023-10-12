Билеты на самолет стоят сейчас нереально — они никогда не были по 2900 евро: жительница Тель-Авива рассказала RusDelfi, что происходит в Израиле сейчас

Все началось в субботу, это был Шаббат. Также у нас как раз шел праздник Суккот, поэтому люди праздновали вдвойне и были не в курсе, что происходит. Я была дома одна, спала. Около 6:20 мне показалось, что какие-то койоты воют. Какое-то время я не понимала, что это за вой, пока не зашла в новости и не увидела, что это ракеты летят на нас. Я очень сильно испугалась - сразу вскочила и побежала в бомбоубежище, которое есть у меня в квартире. У тебя на это нет много времени - ты никогда не знаешь, куда летит ракета, а я к тому же не сразу проснулась и не знала, сколько времени все это продолжается - я ведь спала. Я быстро закрыла железные ставни, и начался обстрел. Обстреливали достаточно долго, я сразу поняла, что что-то не так. Я не понимала, насколько все плохо, но что-то точно было не так.