Приедут ли в Эстонию беженцы из Израиля?

„На данный момент у нас нет информации, чтобы в Эстонию в качестве беженцев прибыли люди из Израиля или Палестины, но какие-либо прогнозы сейчас делать сложно, - сказал Янсон. - Как правило, беженцы находят безопасное пристанище в соседних странах, и в такие страны, как например, Эстония, люди из этого региона вряд ли приедут, за исключением случаев, когда у них есть с Эстонией какая-либо связь, например, здесь живут члены семьи или друзья“.

По словам Янсона, когда Эстония признает прибывшего в страну человека беженцем, Эстонский совет помощи беженцам со своей стороны сможет предложить ему программы, которые помогают адаптироваться на новом месте: различные курсы, семинары, направленные на интеграцию мероприятия, а также поддержку в сфере ментального здоровья, чтобы общество оставалось здоровым и безопасным для всех нас. Эстонский совет помощи беженцам не ведет деятельность на месте в Израиле или Палестине, их ближайшее представительство находится в Иордании.

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