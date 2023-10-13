Оперативная сводка Сил обороны: Вооруженные силы РФ на этой неделе заметно активизировались

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) на этой неделе заметно активизировались. На Луганском направлении в районе Купянска атаковали подразделения 6-й общевойсковый армии, а части 25-й общевойсковой армии приняли участие в наступательных действиях около Кременной. Вероятно, российские войска хотят захватить переправы через реки Оскол и Жеребец. Это важные логистические узлы, контроль над которыми упростит удары по украинским позициям и ограничит возможности вооруженных сил Украины (ВСУ) для ответных действий. Судя по всему, российские силы не обладают достаточными силами, чтобы добиться успеха на операционном уровне.

Примечательна активизация ВС РФ на Донецком направлении, 10 октября россияне пошли на эскалацию боевых действий в районе Авдеевки. В том числе наблюдались атаки механизированных подразделений. Вероятно, российские силы намерены сковать и по возможности окружить украинские войска на этом участке. Захват Авдеевки – сложная задача, поскольку оборона населенного пункта выстраивалась с 2014 года. Тем не менее, имеющиеся сведения говорят о том, что ВС РФ способны обстреливать подъездные пути к Авдеевке, что затрудняет снабжение украинских войск.

На Запорожском направлении без больших изменений. Поступают сообщения о больших потерях подразделений 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, которые находятся в настоящее время вблизи населенного пункта Копани. Судя по данным из открытых источников, ВСУ сумели сковать российские силы рядом с населенным пунктом Великая Новоселовка.

Возможно, эскалация боевых действий связана с желанием ВС РФ связать боем как можно больше украинских подразделений, чтобы последние не могли участвовать в наступлении. Вдобавок вероятно, что российские силы пытаются добиться хотя бы каких-нибудь успехов до наступления сезона распутицы.