ВИДЕО | Глава разведки Эстонии: ни в одной стране подводная инфраструктура не защищена на 100%
По словам руководителя разведывательного центра Сил обороны полковника Антса Кивисельга, все корабли, находившиеся в районе повреждения Balticconnector, являются подозреваемыми или свидетелями.
По словам главы военной разведки, подводная инфраструктура ни в одной стране не может быть защищена на 100%. „Подводная инфраструктура проходит через международные воды и настолько длинна, что это потребовало бы неоправданного количества ресурсов“, — пояснил Кивисельг и добавил, что Эстония в этом отношении ничем не отличается от других стран“.
По данным сайта MarineTraffic, отслеживающего местонахождение судов, на момент повреждения газопровода в районе Balticconnector помимо российского российского торгового судна находились еще четыре судна. По словам Кивисельга, все суда, находившиеся в тот момент в этом районе, можно рассматривать как подозреваемых или свидетелей.
В свете того, что Россия поставила перед собой цель разрушить инфраструктуру Украины, насколько защищена инфраструктура Эстонии?
„Могу успокоить слушателей, что мы внимательно следим за тем, что происходит в Украине, за тем, как ведет себя Российская Федерация, и, исходя из этого, также меняем и дополняем защиту и охрану собственной критической инфраструктуры или военных объектов“, — заявил Кивисельг.
Какие конкретно изменения в защите инфраструктуры произошли, представитель Сил обороны не сказал. „Если бы я вам ответил, эти изменения стали бы по сути бесполезными“, — аргументировал он.
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