ВИДЕООПРОС | „Пользы никакой, только нажива для государства“. Откажутся ли жители Таллинна от автомобиля из-за введения автоналога?(19)
Репортер RusDelfi задала жителям столицы вопросы в связи с опубликованной на этой неделе информацией об автоналоге, который вступит в силу с 2025 года. Посчитали ли люди сумму, которую им придется выплачить, замотивирует ли она их отказаться от автомобиля в пользу прогулок или общественного транспорта и какой эффект окажет на семейный бюджет?
Мнения опрашиваемых жителей Таллинна несколько разнились. Одни высказывались резко негативно, критикуя нововведения, но нашлись и люди, которые не против нового налога.
„Налоги всегда растут, - рассуждала девушка о введении автоналога, - Я не могу обосновать свой ответ, но не считаю, что это очень плохо. У моей семьи нет машины, но есть у друзей и на них это не то чтобы сильно повлияет“.
Смотрите в видео, замотивирует ли автоналог отказаться от автомобиля?
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