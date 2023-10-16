ВИДЕООПРОС | „Пользы никакой, только нажива для государства“. Откажутся ли жители Таллинна от автомобиля из-за введения автоналога?

Мнения опрашиваемых жителей Таллинна несколько разнились. Одни высказывались резко негативно, критикуя нововведения, но нашлись и люди, которые не против нового налога.



„Налоги всегда растут, - рассуждала девушка о введении автоналога, - Я не могу обосновать свой ответ, но не считаю, что это очень плохо. У моей семьи нет машины, но есть у друзей и на них это не то чтобы сильно повлияет“.



Смотрите в видео, замотивирует ли автоналог отказаться от автомобиля?