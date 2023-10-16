Новости Эстонии
16.10.2023, 15:21

„Они, сволочи, хватают собак. Достало!“ Деревня в Харьюмаа кишит волками, которые поссорили и сельчан

 
ФОТО: Ester Vaitmaa, tehisaru Midjourney | Delfi Meedia

В волостях Ания и Куусалу (Харьюский уезд) волки за полтора месяца загрызли пять собак и поранили еще двух. Люди постоянно слышат волчий вой и уже не отваживаются в темное время выходить во двор. В довершении ко всему волки перессорили жителей села Пиллапалу (волость Ания), пишет Maaleht.

Пес Герман (четырехлетняя среднеазиатская овчарка) спасся из лап волков в последнюю минуту. Хозяин Хермо Каазик в тот вечер 25 сентября укладывал ребенка спать и сделал телевизор потише. Поэтому и услышал доносившиеся со двора звуки борьбы. Схватил налобный фонарь, топор из прихожей и выбежал на улицу.

Ожесточенная возня шла за баней на опушке леса. „Схватка была такая, что виднелся только один большой клубок. Четыре волка напали на собаку. Еще один стоят в стороне. Он посмотрел на меня, развернулся и убежал. Затем убежали и остальные“, - рассказал Каазик.

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