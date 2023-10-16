16.10.2023, 15:21
„Они, сволочи, хватают собак. Достало!“ Деревня в Харьюмаа кишит волками, которые поссорили и сельчан
ФОТО: | Delfi Meedia
В волостях Ания и Куусалу (Харьюский уезд) волки за полтора месяца загрызли пять собак и поранили еще двух. Люди постоянно слышат волчий вой и уже не отваживаются в темное время выходить во двор. В довершении ко всему волки перессорили жителей села Пиллапалу (волость Ания), пишет Maaleht.
Пес Герман (четырехлетняя среднеазиатская овчарка) спасся из лап волков в последнюю минуту. Хозяин Хермо Каазик в тот вечер 25 сентября укладывал ребенка спать и сделал телевизор потише. Поэтому и услышал доносившиеся со двора звуки борьбы. Схватил налобный фонарь, топор из прихожей и выбежал на улицу.