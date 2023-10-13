Пятница 13-е: поезд Elron дважды врезался в поваленное штормом дерево

Рейс 240 вышел из Вильянди в 6:25 утра и должен был прибыть в Таллинн в 8:30. Однако на станции Сюргавере поезд наехал на дерево и не смог сразу продолжить движение.

„Ночной шторм повалил дерево на железнодорожные пути перед станцией Сюргавере, и поезд на него наехал. Машинист смог устранить техническую неисправность на месте“, — рассказал руководитель отдела по связям с общественностью Elron Кристо Мяэ.

Также, по его словам, поваленное ветром дерево ждало этот же поезд на путях перед станцией Выхма. На этот раз машинисту не удалось устранить неполадку на месте и пассажиры были перенаправлены на другой рейс.

Сейчас поезд ремонтируется в депо Пяэскюла в Таллинне. „Приносим извинения пассажирам за неудобства“, — сказал представитель Elron.

Мяэ добавил, что если во время урагана на железную дорогу падают деревья, то их уборку организует владелец инфраструктуры (AS Edelaraudtee или AS Eesti Raudtee соответственно).

„В случае произошедшего сегодня утром инцидента речь шла о небольшом дереве, которое было под силу убрать самому машинисту. Однако в случае более серьезных последствий шторма придется ждать бригаду, направленную на место владельцем инфраструктуры“, - пояснил он.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .