На депутата Калле Грюнталя заведено уголовное дело

„Опубликованная в прессе информация позволяет предположить, что с помощью выданных члену Рийгикогу топливных карт могло быть осуществлено присвоение различных видов автомобильного топлива“, - сообщил советник прокуратуры по связям с общественностью Каури Синкявичюс.

Дело в отношении Грюнталя возбуждено на основании статьи о присвоении. Пока подозрение ему не предьявлено.

Как мы писали ранее, депутат Рийгикогу и член EKRE Калле Грюнталь ежемесячно заливает в бак топлива примерно на тысячу евро за счет налогоплательщиков. Случалось, что и бензин, и дизельное топливо ему требовались с разницей в пять минут.

Прокомментировать Delfi свои действия Грюнталь отказался. "Почему я должен с вами разговаривать? Вы все равно вывернете все против меня, что бы я ни сказал“, — заявил депутат.

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