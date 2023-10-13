В Таллинне начинается вырубка деревьев, пораженных болезнью вязов

По словам лектора Эстонского университета естественных наук и доктора в области лесопатологии Лийны Юрисоо, болезнь распространяется по всей Европе и не является только лишь проблемой Таллинна. Очаги заболевания обнаружены в разных регионах Харьюмаа и Эстонии, как в городах, так и в лесах.

„Это грибковое заболевание, которое распространяется от дерева к дереву через корни и насекомых. Переносчиками заболевания являются жуки-короеды, которые заражаются болезнью в ходе питания, а затем разносят заболевание, перемещаясь на другие деревья. Внутри пораженных деревьев грибница развивается очень быстро, и в конце концов при борьбе с болезнью дерево убивает само себя. Это очень заразное грибковое заболевание, которое быстро приводит к гибели растения. Оно может погубить большое дерево всего за год“, - пояснила Юрисоо.

В Кадриорге вязы растут в основном в диких местах рядом с глинтом и не являются частью аллей или других важных парковых композиций. Основные очаги заболевания зафиксированы также в парках вблизи Старого города и в Пыхья-Таллинне.

Нужно предотвратить распространение

„Этим летом мы получили тревожную информацию о том, что опасное заболевание особенно активно распространяется среди вязов, растущих в парке Кадриорг, и, к сожалению, более крупные, чем прежде, очаги заболевания наблюдаются в нескольких местах Таллинна. Мы немедленно приступили к анализу ситуации, а также созвали комиссию из лучших экспертов Эстонии для поиска путей предотвращения распространения заболевания. Поскольку больные деревья не поддаются лечению, комиссия пришла к выводу, что первоочередной задачей является немедленная вырубка больных растений, чтобы предотвратить заражение других деревьев, - сказал вице-мэр Владимир Свет. – Комиссия продолжает работу, и мы обязательно обсудим, как заменить вырубленные деревья и поддержать владельцев недвижимости в борьбе с болезнью вязов“.