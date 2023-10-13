В Таллинне начинается вырубка деревьев, пораженных болезнью вязов(3)
На следующей неделе в парке Кадриорг начнутся работы по вырубке 29 деревьев, пораженных голландской болезнью вязов. Локализация очагов заболевания будет проводиться по всему городу, всего будет вырублено около 100 деревьев.
По словам лектора Эстонского университета естественных наук и доктора в области лесопатологии Лийны Юрисоо, болезнь распространяется по всей Европе и не является только лишь проблемой Таллинна. Очаги заболевания обнаружены в разных регионах Харьюмаа и Эстонии, как в городах, так и в лесах.
„Это грибковое заболевание, которое распространяется от дерева к дереву через корни и насекомых. Переносчиками заболевания являются жуки-короеды, которые заражаются болезнью в ходе питания, а затем разносят заболевание, перемещаясь на другие деревья. Внутри пораженных деревьев грибница развивается очень быстро, и в конце концов при борьбе с болезнью дерево убивает само себя. Это очень заразное грибковое заболевание, которое быстро приводит к гибели растения. Оно может погубить большое дерево всего за год“, - пояснила Юрисоо.
В Кадриорге вязы растут в основном в диких местах рядом с глинтом и не являются частью аллей или других важных парковых композиций. Основные очаги заболевания зафиксированы также в парках вблизи Старого города и в Пыхья-Таллинне.
Нужно предотвратить распространение
„Этим летом мы получили тревожную информацию о том, что опасное заболевание особенно активно распространяется среди вязов, растущих в парке Кадриорг, и, к сожалению, более крупные, чем прежде, очаги заболевания наблюдаются в нескольких местах Таллинна. Мы немедленно приступили к анализу ситуации, а также созвали комиссию из лучших экспертов Эстонии для поиска путей предотвращения распространения заболевания. Поскольку больные деревья не поддаются лечению, комиссия пришла к выводу, что первоочередной задачей является немедленная вырубка больных растений, чтобы предотвратить заражение других деревьев, - сказал вице-мэр Владимир Свет. – Комиссия продолжает работу, и мы обязательно обсудим, как заменить вырубленные деревья и поддержать владельцев недвижимости в борьбе с болезнью вязов“.
Цель комиссии, приступившей к работе в сентябре, – разработать в течение осени комплекс мер по смягчению воздействия болезни на озеленение города. В состав комиссии входят профессор лесопатологии Эстонского университета естественных наук Рейн Дренкхан, главный дендролог Таллиннского ботанического сада Олев Абнер, преподаватель отделения арбористики Школы лесоводства Лууа Айно Мёльдер, арборист и лектор Эстонского университета естественных наук Лийна Юрисоо, представитель Общества Кадриорга Кади Кесккюла, представители Союза арбористов Эстонии и Общества охраны природы, директор парка Кадриорг Айн Ярве, руководитель Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Яан Тармак, руководитель отдела озеленения и окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Кристийна Куппер, руководитель отдела городской среды управы района Кесклинн Айгар Палснер и курирующий сферу окружающей среды вице-мэр Таллинна Владимир Свет. Работа членов комиссии не оплачивается.