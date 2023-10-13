Департамент предупреждает об интернет-магазине, который не решает связанные с ним потребительские споры

Заявители, обратившиеся в комиссию по потребительским спорам, размещали свои заказы через сайт https://www.deluxewine.ee . Судя по жалобам, продавец не отправляет товар в срок и задерживает возврат денег. Продавец не публиковал на своем сайте никакой информации о том, что существует проблема с выполнением заказов, и продолжает продавать товары через сайт.

В августе TTJA открыл делопроизводство в отношении торговца, действующего через различные юридические лица (Deluxewine OÜ, Gourmet Wine OÜ, Deluxehome OÜ). Продавец также находится в списке торговцев, не выполнивших решения Комиссии по потребительским спорам (так называемый „ черный список “). Продавец не дал комиссии по потребительским спорам ни одного ответа и не проявил инициативы по урегулированию жалоб в рамках разбирательства.

При возникновении проблем с продавцом потребитель должен в первую очередь обратиться к нему. Согласно Закону о защите прав потребителей, продавец обязан обеспечить надлежащее обслуживание клиентов и ответить на жалобу потребителя в течение 15 дней. Если продавец не отвечает на претензию или потребитель не согласен с полученным ответом, последний имеет право обратиться в Комиссию по потребительским спорам .

Если товар не был доставлен в согласованный с потребителем срок, потребитель должен сначала потребовать от продавца доставить товар в разумный дополнительный срок. Если обязательство не будет выполнено и в течение дополнительного срока, потребитель имеет право потребовать возмещения убытков или расторгнуть договор и получить возврат денег.

Департамент рекомендует потребителям ознакомиться с проблемным с торговцем и взвесить все риски, прежде чем размещать заказ на сайте https://www.deluxewine.ee .

TTJA имеет право информировать общественность с целью предотвращения риска, сообщать о предполагаемых рисках, опасности или нарушения порядка, чтобы потребители могли принимать обоснованные и взвешенные решения о покупке.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.