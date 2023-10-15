ВИДЕО | Мамина школа: рысь и трое рысят охотятся на косуль

Авторы видео подписали его так: „Одним прекрасным вечером, незадолго до заката солнца, мы встретили семейство рысей. Мать вместе с тремя детенышами охотилась на двух косуль. На видео видно, как вся семья сфокусировалась на охоте и ни на чем другом. Нам посчастливилось стать свидетелями этого чудесного мгновения. Рыси в эстонской природе? Да, определенно есть! “

По словам зоолога Пеэпа Мяннила, рыси на самом деле чрезвычайно осторожные животные, которые обычно боятся людей. Только молодые особи еще не умеют оценивать опасность и проявляют большее любопытство.

Как отмечают охотники, в этом году популяция рыси как крупного хищника увеличилась, в результате чего этих животных можно часто встретить вблизи населенных пунктов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .