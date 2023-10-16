Новости Эстонии
16.10.2023, 10:15

Построенное ради безопасности разделительное дорожное ограждение повысило число аварий в 18 раз

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Участок дороги с разделительным центральным ограждением
Участок дороги с разделительным центральным ограждением
ФОТО: Ain Kendra

В 2019 году тогдашний Департамент шоссейных дорог построил на трассе Таллинн — Рапла дорожное ограждение, разделающее две полосы движения, чтобы препятствовать обгонам и избегать лобовых столкновений. Через три года в ограждении через каждые пару сотен метров видны вмятины, а люди экспериментом недовольны, пишет Eesti Ekspress.

В одной социальной сети в группе, объединяющей жителей Рапламаа, явно видно недовольство. „Никогда не было столько аварий, как после установки этого „барьера для успокоения движения“". Это лишь одна из многих возмущенных реплик в группе, и это не просто разглагольствование в социальных сетях. На проблемы указывали еще до строительства ограждения как местные самоуправления, так и эксперты, но Департамент шоссейных дорог это не поколебало.

Дорожный инженер Айн Кендра — один из тех, кто ежедневно ездит на работу по этой дороге. Из его анализа следует, что если до установки барьера на этом участке в течение трех лет произошел один несчастный случай, то за три года после установки барьера их было не менее 18. Протяженность упомянутого участка составляет всего 2,3 км.

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