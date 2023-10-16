Построенное ради безопасности разделительное дорожное ограждение повысило число аварий в 18 раз

В одной социальной сети в группе, объединяющей жителей Рапламаа, явно видно недовольство. „Никогда не было столько аварий, как после установки этого „барьера для успокоения движения“". Это лишь одна из многих возмущенных реплик в группе, и это не просто разглагольствование в социальных сетях. На проблемы указывали еще до строительства ограждения как местные самоуправления, так и эксперты, но Департамент шоссейных дорог это не поколебало.