Построенное ради безопасности разделительное дорожное ограждение повысило число аварий в 18 раз(3)
В 2019 году тогдашний Департамент шоссейных дорог построил на трассе Таллинн — Рапла дорожное ограждение, разделающее две полосы движения, чтобы препятствовать обгонам и избегать лобовых столкновений. Через три года в ограждении через каждые пару сотен метров видны вмятины, а люди экспериментом недовольны, пишет Eesti Ekspress.
В одной социальной сети в группе, объединяющей жителей Рапламаа, явно видно недовольство. „Никогда не было столько аварий, как после установки этого „барьера для успокоения движения“". Это лишь одна из многих возмущенных реплик в группе, и это не просто разглагольствование в социальных сетях. На проблемы указывали еще до строительства ограждения как местные самоуправления, так и эксперты, но Департамент шоссейных дорог это не поколебало.